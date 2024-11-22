Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ в елегантній сукні (фото)

19 листопада князівство Монако відзначило свій Національний день. З цього приводу досі продовжуються святкування.

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала елегантний вечірній образ. Знімки зʼявилися на сторінці монаршої родини в Instagram.

19 листопада князівство Монако відзначило свій Національний день. З цього приводу досі продовжуються святкування. Напередодні ж відбувся Національний фестиваль на Форумі Гримальді.

"Князь Альбер II та княгиня Шарлін у супроводі принцеси Ганноверської та членів княжої родини відвідали унікальну виставу "Богема" філармонійної опери та оркестру Монте-Карло. Перед початком виступу гімн Монако виконали 56 хористів опери Монте-Карло", — зазначила пресслужба монаршої родини.

На публіці Шарлін зʼявилася в розкішній темно-синій сукні з довгими рукавами. До вечірнього образу вона додала червоно-білу повʼязку в кольорах національного прапора. Також дружина князя Монако носила чорний лаконічний клатч, кілька прикрас та зробила легкий макіяж з акцентом на червоні губи.

Тим часом Альбер ІІ зʼявився на публіці в парадній військовій формі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер ІІ

Син княгині Грейс Келлі та його дружина виховують двох спільних дітей — принца Жака та принцесу Габріеллу. Вони народилися у грудні 2014 року.

Шарлін — перша жінка у житті князя Монако, з якою він дійшов до вівтаря. Від попередніх стосунків у нього є двоє позашлюбних дітей.

Нагадаємо, королівська сімʼя Монако вийшла у світ у Національний день князівства.

Також Фокус писав про новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли.