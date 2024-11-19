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Стиль життя

Княгиня Монако Шарлін показала підрослих дітей (фото)

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Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco | Кронпринц Жак та принцеса Габріелла

Кронпринц Жак та принцеса Габріелла незабаром відзначать 10-й день народження. А напередодні вони привітали з Днем Монако.

Зʼявився новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли. Святковий знімок опубліковано на офіційній сторінці князя та княгині Монако в Instagram.

19 листопада відзначається День князівства Монако.

"Кронпринц Жак і принцеса Габріелла вітають вас з Національним днем", — зазначила пресслужба монаршої родини.

Син князя Альбера ІІ позував у парадній військовій формі та білих рукавичках. Тим часом його сестричка постала в ніжно-блакитній сукні-пальті та з повʼязкою на волоссі в тон.

Кронпринц Жак та принцеса Габріелла

Син княгині Грейс Келлі та його обраниця, княгиня Шарлін, виховують двох спільних дітей. Кронпринц Жак та принцеса Габріелла народилися у грудні 2014 року. Незабаром монарших спадкоємцям виповниться по 10 років. Мама близнят — колишня плавчиня, олімпійська чемпіонка. Вона познайомилася з Альбером на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років пара одружилася.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін Fullscreen
Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін
Фото: Getty Images

Своїх дітей Альбер ІІ назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.

Нагадаємо, княгиня Шарлін розповіла про характер своїх дітей.

Також Фокус писав про зворушливе фото княгині Шарлін з дітьми.