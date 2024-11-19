Княгиня Монако Шарлен показала подросших детей (фото)

Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла вскоре отметят 10-й день рождения. А накануне они поздравили с Днем Монако.

Появился новый портрет принца Жака и принцессы Габриэллы. Праздничный снимок опубликован на официальной странице князя и княгини Монако в Instagram.

19 ноября отмечается День княжества Монако.

"Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла поздравляют вас с Национальным днем", — отметила пресс-служба монаршей семьи.

Сын князя Альбера II позировал в парадной военной форме и белых перчатках. Тем временем его сестренка предстала в нежно-голубом платье-пальто и с повязкой на волосах в тон.

Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла

Сын княгини Грейс Келли и его избранница, княгиня Шарлен, воспитывают двух общих детей. Кронпринц Жак и принцесса Габриэлла родились в декабре 2014 года. Вскоре монаршим наследникам исполнится по 10 лет. Мама близняшек — бывшая пловчиха, олимпийская чемпионка. Она познакомилась с Альбером на спортивных соревнованиях в 2000 году. Спустя 11 лет пара поженилась.

Князь Альбер II и княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Своих детей Альбер II назвал Жак-Оноре-Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Мальчик получил титулы наследного принца Монако и маркиза де Бо, а девочка — принцессы Монако и графини де Карладез.

Напомним, княгиня Шарлен рассказала о характере своих детей.

Также Фокус писал о трогательном фото княгини Шарлен с детьми.