Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в элегантном платье (фото)
19 ноября княжество Монако отметило свой Национальный день. По этому поводу до сих пор продолжаются празднования.
Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантный вечерний образ. Снимки появились на странице монаршей семьи в Instagram.
19 ноября княжество Монако отметило свой Национальный день. По этому поводу до сих пор продолжаются празднования. Накануне же состоялся Национальный фестиваль на Форуме Гримальди.
"Князь Альбер II и княгиня Шарлен в сопровождении принцессы Ганноверской и членов княжеской семьи посетили уникальный спектакль "Богема" филармонической оперы и оркестра Монте-Карло. Перед началом выступления гимн Монако исполнили 56 хористов оперы Монте-Карло", — отметила пресс-служба монаршей семьи.
На публике Шарлен появилась в роскошном темно-синем платье с длинными рукавами. К вечернему образу она добавила красно-белую повязку в цветах национального флага. Также жена князя Монако носила черный лаконичный клатч, несколько украшений и сделала легкий макияж с акцентом на красные губы.
Тем временем Альбер ІІ появился на публике в парадной военной форме.
Сын княгини Грейс Келли и его жена воспитывают двух общих детей — принца Жака и принцессу Габриэллу. Они родились в декабре 2014 года.
Шарлен — первая женщина в жизни князя Монако, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у него есть двое внебрачных детей.
Напомним, королевская семья Монако вышла в свет в Национальный день княжества.
Также Фокус писал о новом портрете принца Жака и принцессы Габриэллы.