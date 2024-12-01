Князь и княгиня Монако зажгли праздничные огни с детьми-близнецами (фото, видео)
Монаршая семья официально начала праздничный период в городе. Жаку и Габриэлле вскоре исполнится по 10 лет.
Княгиня Монако Шарлен и князь Альбер II зажгли праздничные иллюминации вместе со своими детьми, принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Снимками делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.
Почти десятилетние Жак и Габриэлла присоединились к родителям, чтобы официально начать рождественский период в Монако. Они зажгли праздничные огни города.
Для особого события княгиня Шарлен выбрала серое пальто в полоску, которое сочетала с черным гольфом и перчатками. Бывшая пловчиха сделала макияж с акцентом на губы и уложила свои короткие волосы в элегантную прическу.
Тем временем князь Альбер II присоединился к семье в темном пальто и деловом костюме.
Маленькая Габриэлла примерила светлое пальто, а наследный принц Жак предстал в серой курточке и темных брюках.
Князь Монако и его возлюбленная поженились в 2011 году. Они воспитывают двух общих детей — принца Жака и принцессу Габриэллу. Монаршие наследники родились в декабре 2014 года, поэтому вскоре им исполнится по 10 лет.
Шарлен — первая женщина в жизни князя Альбера II, с которой он дошел до алтаря. От предыдущих отношений у него есть двое внебрачных детей.
Напомним, княгиня Шарлен появилась на публике в роскошном платье.
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