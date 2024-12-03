Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку (фото)

Традиционно в предновогодний период представители монархий делятся особыми снимками с родными. В этом году первыми стали князь Альбер II и княгиня Шарлен.

Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку 2024 года. Праздничным кадром делится пресс-служба князя Альбера II и княгини Шарлен в Instagram.

К родителям присоединились сын, принц Жак, и дочь, принцесса Габриэлла. Семья сидела возле украшенной елки и камина.

Сын княгини Грейс Келли позировал в белом свитере, клетчатой светло-коричневой рубашке и темных брюках.

Тем временем Шарлен предстала в светло-коричневом свитере, шоколадных брюках и такого же цвета сапогах. Почти десятилетняя Габриэлла выбрала для праздничной фотосессии кремовый свитер и брюки, дополнив образ золотистыми туфлями.

А будущий князь Монако Жак был одет в бежевый свитер и черные брюки.

"Дворец рад поделиться с вами фото поздравительной открытки семьи", — написала пресс-служба князя Альбера II.

Княжеская семья Монако

10 декабря 2024 года Жаку и Габриэлле исполнится по 10 лет. Их родители поженились в 2011 году, а Шарлен стала первой женщиной, с которой Альбер II дошел до алтаря. У суверена также есть внебрачные дети, однако право на правление получат именно наследники от Шарлен.

Напомним, князь Альбер II зажег рождественские иллюминации с семьей.

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