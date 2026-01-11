Навредило Уильяму и Гарри: принцесса Диана перед трагедией сожалела перед сыновьями об одном своем поступке

Принцесса Диана незадолго до трагической автокатастрофы, в которой погибла, глубоко сожалела из-за одного своего поступка, который негативно повлиял на ее сыновей — принцев Уильяма и Гарри.

За 10 дней до смерти принцесса Диана в частном разговоре раскрыла, что одно из ее скандальных интервью нанесло Уильяму и Гарри, которым в то время было 15 и 12 лет, вред и глубокую боль. Об этом пишет медиа Radar Online со ссылкой на друзей покойной принцессы.

"Диана очень сожалела, что приняла участие в телеинтервью с журналистом Мартином Баширом. Это решение очень тяготило ее как мать, поскольку она считала, что оно нанесло непоправимый вред ее любимым сыновьям", — сообщил один из собеседников.

Речь идет об интервью, которое вышло в BBC 20 ноября 1995 года. Как рассказали в СМИ впоследствии, эта откровенная "исповедь" Дианы стала одним из эпохальных телевизионных событий XX века и стало "главным событием" в жизни журналиста Мартина Башира.

Именно это событие заставило принцессу испытывать угрызения совести перед сыновьями, с которыми она об этом так и не смогла поговорить откровенно.

Скриншот видео | кадр из интервью принцессы Дианы для BBC в 1995 году

Интервью Дианы для BBC стало также одним из самых громких событий в истории современной британской монархии. В нем принцесса откровенно рассказала о своих проблемах со здоровьем, скандалах, из-за которых они развелись с нынешним королем Чарльзом III, а также о том, как на самом деле она чувствовала себя в королевской семье.

Диана впоследствии испытывала "смешанные эмоции" после откровенного публичного разговора. С одной стороны, принцесса понимала, что этот шаг продемонстрировал человечность в монархии, а также то, что с трудностями может столкнуться каждый. Однако с другой — чувствовала, что это навредило ее сыновьям и расстроило их.

Принц Уильям ранее рассказывал, как пишет медиа, о том, что это интервью навредило самой Диане, вызвав чувство страха и изоляции у нее.

