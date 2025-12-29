Принцесса Диана "ненавидела" Рождество в королевской семье: раскрыта вещь, которая ее "пристыдила" во время праздника

Покойная принцесса Диана не любила Рождество в кругу королевской семьи, которое проходило в поместье в Сандрингеме. К тому же ее "пристыдили" во время первого же совместного празднования.

Принцесса Диана впервые встретила Рождество вместе с членами королевской семьи в 1981 году и изрядно подготовилась к действу. В частности она подготовила тщательно продуманные и дорогие подарки для других, пишет издание Express.

Эндрю Мортон, автор бестселлера "Диана. Настоящая история из ее уст", раскрыл в своей книге, что принцесса была "пристыжена", когда узнала о традициях королевской семьи на Рождество. Диана не знала о том, какие подарки они делают друг другу, и принесла вещи, которые выбирала от всего сердца для каждого из гостей праздника. Однако эти подарки оказались совсем неуместными.

Принцесса Диана не любила праздновать Рождество в Сандрингеме Фото: CNN

Принцесса Диана даже не подозревала, что члены королевской семьи традиционно дарят друг другу шуточные подарки. На фоне этих пустяковых вещей то, что она принесла, выглядело совсем неуместным. К тому же принцесса в ответ также получила шуточный подарок.

"Это было очень напряженно. Я знаю, что отдавала, но не помню, чтобы была получательницей. Разве это не ужасно?", — рассказала Диана Мортону.

Однажды Диана на Рождество получила от принцессы Анны, сестры покойной королевы Елизаветы, держатель для туалетной бумаги.

"Это было ужасно и так разочаровывает. Никакого шумного поведения, много напряжения, глупого поведения, глупых шуток, которые посторонние сочтут странными, но те, кто был свидетелем встречи, поймут", — признавалась принцесса Диана.

Издание Mirror ранее раскрыло, каких рождественских традиций придерживаются члены королевской семьи. Сообщалось, что Рождество у монархов проходит без роскоши, а сопровождается играми и шутками.

