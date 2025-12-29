Принцесса Диана "ненавидела" Рождество в королевской семье: раскрыта вещь, которая ее "пристыдила" во время праздника
Покойная принцесса Диана не любила Рождество в кругу королевской семьи, которое проходило в поместье в Сандрингеме. К тому же ее "пристыдили" во время первого же совместного празднования.
Принцесса Диана впервые встретила Рождество вместе с членами королевской семьи в 1981 году и изрядно подготовилась к действу. В частности она подготовила тщательно продуманные и дорогие подарки для других, пишет издание Express.
Эндрю Мортон, автор бестселлера "Диана. Настоящая история из ее уст", раскрыл в своей книге, что принцесса была "пристыжена", когда узнала о традициях королевской семьи на Рождество. Диана не знала о том, какие подарки они делают друг другу, и принесла вещи, которые выбирала от всего сердца для каждого из гостей праздника. Однако эти подарки оказались совсем неуместными.
Принцесса Диана даже не подозревала, что члены королевской семьи традиционно дарят друг другу шуточные подарки. На фоне этих пустяковых вещей то, что она принесла, выглядело совсем неуместным. К тому же принцесса в ответ также получила шуточный подарок.
"Это было очень напряженно. Я знаю, что отдавала, но не помню, чтобы была получательницей. Разве это не ужасно?", — рассказала Диана Мортону.
Однажды Диана на Рождество получила от принцессы Анны, сестры покойной королевы Елизаветы, держатель для туалетной бумаги.
"Это было ужасно и так разочаровывает. Никакого шумного поведения, много напряжения, глупого поведения, глупых шуток, которые посторонние сочтут странными, но те, кто был свидетелем встречи, поймут", — признавалась принцесса Диана.
Издание Mirror ранее раскрыло, каких рождественских традиций придерживаются члены королевской семьи. Сообщалось, что Рождество у монархов проходит без роскоши, а сопровождается играми и шутками.
