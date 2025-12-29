Принцеса Діана "ненавиділа" Різдво у королівській родині: розкрито річ, яка її "присоромила" під час свята
Покійна принцеса Діана не любила Різдво у колі королівської родини, що відбувалося у маєтку в Сандрінгемі. До того ж її "присоромили" під час першого ж спільного святкування.
Принцеса Діана вперше зустріла Різдво разом з членами королівської сім'ї у 1981 році й неабияк підготувалася до дійства. Зокрема вона підготувала ретельно продумані й дорогі подарунки для інших, пише видання Express.
Ендрю Мортон, автор бестселера "Діана. Справжня історія з її вуст", розкрив у своїй книзі, що принцеса була "присоромлена", коли дізналася про традиції королівської родини на Різдво. Діана не знала про те, які подарунки вони роблять одне одному, й принесла речі, які вибирала від щирого серця для кожного з гостей свята. Проте ці подарунки виявилися зовсім недоречними.
Принцеса Діана навіть не підозрювала, що члени королівської родини традиційно дарують одне одному жартівливі подарунки. На тлі цих дріб'язкових речей те, що вона принесла, виглядало зовсім недоречним. До того ж принцеса у відповідь також отримала жартівливий подарунок.
"Це було дуже напружено. Я знаю, що віддавала, але не пам’ятаю, щоб була отримувачкою. Хіба це не жахливо?", — розповіла Діана Мортону.
Одного разу Діана на Різдво отримала від принцеси Анни, сестри покійної королеви Єлизавети, тримач для туалетного паперу.
"Це було жахливо і так розчаровує. Ніякої галасливої поведінки, багато напруги, дурної поведінки, дурних жартів, які сторонні вважатимуть дивними, але ті, хто був свідком зустрічі, зрозуміють", — зізнавалася принцеса Діана.
Видання Mirror раніше розкрило, яких різдвяних традицій дотримуються члени королівської родини. Повідомлялося, що Різдво у монархів відбувається без розкоші, а супроводжується іграми та жартами.
