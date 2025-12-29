Принцеса Діана "ненавиділа" Різдво у королівській родині: розкрито річ, яка її "присоромила" під час свята

Покійна принцеса Діана не любила Різдво у колі королівської родини, що відбувалося у маєтку в Сандрінгемі. До того ж її "присоромили" під час першого ж спільного святкування.

Принцеса Діана вперше зустріла Різдво разом з членами королівської сім'ї у 1981 році й неабияк підготувалася до дійства. Зокрема вона підготувала ретельно продумані й дорогі подарунки для інших, пише видання Express.

Ендрю Мортон, автор бестселера "Діана. Справжня історія з її вуст", розкрив у своїй книзі, що принцеса була "присоромлена", коли дізналася про традиції королівської родини на Різдво. Діана не знала про те, які подарунки вони роблять одне одному, й принесла речі, які вибирала від щирого серця для кожного з гостей свята. Проте ці подарунки виявилися зовсім недоречними.

Принцеса Діана не любила святкувати Різдво у Сандрінгемі Фото: CNN

Принцеса Діана навіть не підозрювала, що члени королівської родини традиційно дарують одне одному жартівливі подарунки. На тлі цих дріб'язкових речей те, що вона принесла, виглядало зовсім недоречним. До того ж принцеса у відповідь також отримала жартівливий подарунок.

"Це було дуже напружено. Я знаю, що віддавала, але не пам’ятаю, щоб була отримувачкою. Хіба це не жахливо?", — розповіла Діана Мортону.

Одного разу Діана на Різдво отримала від принцеси Анни, сестри покійної королеви Єлизавети, тримач для туалетного паперу.

"Це було жахливо і так розчаровує. Ніякої галасливої ​​поведінки, багато напруги, дурної поведінки, дурних жартів, які сторонні вважатимуть дивними, але ті, хто був свідком зустрічі, зрозуміють", — зізнавалася принцеса Діана.

Видання Mirror раніше розкрило, яких різдвяних традицій дотримуються члени королівської родини. Повідомлялося, що Різдво у монархів відбувається без розкоші, а супроводжується іграми та жартами.

