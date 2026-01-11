Зашкодило Вільяму і Гаррі: принцеса Діана перед трагедією жалкувала перед синами про один свій вчинок

Принцеса Діана незадовго до трагічної автокатастрофи, у якій загинула, глибоко шкодувала через один свій вчинок, який негативно вплинув на її синів — принців Вільяма та Гаррі.

За 10 днів до смерті принцеса Діана у приватній розмові розкрила, що одне з її скандальних інтерв'ю завдало Вільяму та Гаррі, яким на той час було 15 та 12 років, шкоди та глибокого болю. Про це пише медіа Radar Online з посиланням на друзів покійної принцеси.

"Діана дуже шкодувала, що взяла участь у телеінтерв'ю з журналістом Мартіном Баширом. Це рішення дуже тяжіло на ній як на матері, оскільки вона вважала, що воно завдало непоправної шкоди її улюбленим синам", — повідомив один зі співрозмовників.

Йдеться про інтерв'ю, яке вийшло у BBC 20 листопада 1995 року. Як розповіли у ЗМІ згодом, ця відверта "сповідь" Діани стала однією з епохальних телевізійних подій XX століття і стало "головною подією" у житті журналіста Мартіна Башира.

Саме ця подія змусила принцесу відчувати докори сумління перед синами, з якими вона про це так і не змогла поговорити відверто.

Скриншот відео | кадр з інтерв'ю принцеси Діани для BBC у 1995 році

Інтерв'ю Діани для BBC стало також однією з найгучніших подій в історії сучасної британської монархії. У ньому принцеса відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям, скандали, через які вони розлучилися з теперішнім королем Чарльзом III, а також про те, як насправді вона почувалася у королівській родині.

Діана згодом відчувала "змішані емоції" після відвертої публічної розмови. З одного боку, принцеса розуміла, що цей крок продемонстрував людяність у монархії, а також те, що з труднощами може зіштовхнутися кожен. Проте з іншого — відчувала, що це зашкодило її синам та засмутило їх.

Принц Вільям натомість раніше розповідав, як пише медіа, про те, що це інтерв'ю зашкодило самій Діані, спричинивши відчуття страху та ізоляції у неї.

