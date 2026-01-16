Померла принцеса Греції Ірина — сестра королеви Іспанії Софії (фото)

15 січня померла принцеса Греції Ірина — молодша сестра короля Греції Костянтина ІІ і королеви Іспанії Софії. Їй було 83 роки.

Її Високість відійшла у засвіти в палаці Сарсуела в Мадриді. У момент смерті поруч з принцесою перебувала її старша сестра — королева Софія. Про це пише CNN.

Померла принцеса Греції: що відомо

Ірина Грецька і Данська більшу частину життя провела в Іспанії та була однією з найближчих людей для королеви Софії. Покійна рідко з’являлася на публіці, але часто супроводжувала сестру на важливих заходах.

ЗМІ пишуть, що останні роки принцеса Ірина мала проблеми зі здоров’ям. Королівський дім Іспанії наразі не повідомляв деталей щодо прощання та похорону.

Принцеса Греції Ірина Фото: Вікіпедія

"Її Величність королева Софія з жалем повідомляє про смерть Її Королівської Високості принцеси Ірини Грецької сьогодні в 11:40 ранку в палаці Сарсуела в Мадриді", — йдеться в пресрелізі грецького монаршого двору.

До початку 2025 року принцеса Ірина, яка вже користувалася інвалідним кріслом, супроводжувала свою сестру королеву Софію на багатьох подіях. Остання публічна поява покійної була в лютому 2025 року — тоді Ірина відправилася в Афіни на весілля свого племінника принца Ніколаоса.

Королева Софія та принцеса Ірина Фото: Hello! Magazine

Хто така принцеса Ірина

Принцеса Ірина народилася в Південній Африці 11 травня 1942 року в період вигнання її родини. Монарша персона вперше опинилася в Греції у віці чотирьох років і залишилася там до десяти років.

Принцеса переїхала в резиденцію іспанських королів в 1981 році після смерті своєї матері, королеви Фредеріки.

Жінка підтримувала хороші стосунки з усіма своїми іспанськими і грецькими родичами. Її племінниця інфанта Крістіна Іспанська, герцогиня Пальма-де-Майоркська, навіть назвала свою дочку на честь тітки і попросила її стати хресною матір'ю для Ірини Урдангарін. Пізніше принцеса Ірина стала хрещеною матір'ю сина принцеси Калини Болгарської, Симеона Хасана Муньоса.

На момент смерті принцеса посідала 578 місце в спадкуванні трону Великої Британії.

