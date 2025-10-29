Королева Іспанії посварилася зі свекром: монарх розповів усю правду

Король Хуан Карлос опублікував сенсаційні мемуари "Примирення", які проливають світло на його "особисті розбіжності" з невісткою, королевою Іспанії Летицією.

Батько нинішнього короля Феліпе VI розповів, що у нього постійні суперечки з невісткою, королевою Летицією. Король Хуан Карлос визнав, що у нього та дружини його сина була "особиста розбіжність". Про це пише El Confidencial.

Король Іспанії заговорив

За даними видання, у новій книзі король пояснює, що він роками підтримував віддалені стосунки з Летицією, оскільки "вона не допомагала зміцнювати їхні сімейні зв'язки". Це вперше колишній глава держави прокоментував чутки щодо розколу в іспанській королівській родині.

Вважається, що з моменту заручин Феліпе та Летиції у 2003 році існувала напруженість, яка ще більше посилилася рішенням короля Хуана зректися престолу у 2014 році та його подальшим від'їздом з Іспанії у 2020 році. Книга має на меті "запропонувати його версію" років перебування на троні, демократичного переходу та складної сімейної динаміки, що супроводжувала зміну поколінь у короні.

Відео дня

Королівська сімʼя Іспанії Фото: Getty Images

Не бачиться з онучками

Як пишуть медіа, колишнього короля закликали "триматися подалі" і йому не дозволяли контактувати зі своїми онуками. Принцесу Леонор не фотографували з дідусем з листопада 2018 року, коли святкували 40-ту річницю Конституції. El Confidencial також повідомили, що, за словами самого короля, принцеса ніколи не відвідувала його в Абу-Дабі, хоча приватна зустріч відбулася у вересні 2014 року. Король Феліпе VI та королева Летиція також були присутні на зустрічі, що стало одним з небагатьох сімейних контактів, зафіксованих за останні роки.

Король Хуан Карлос та королева Летиція Фото: Getty Images

Скандал в іспанській королівській родині

Король Хуан мав низку суперечок, що призвели до його зречення від престолу після майже 40 років перебування на іспанському троні. У нього були романи, і серед його коханок була Корінна цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн, данська бізнесвумен, з якою він поїхав на полювання на слонів до Африки у 2012 році, коли Іспанія переживала глибоку рецесію. Цей роман налаштував громадську думку проти короля, який отримав міжнародне визнання за те, що в 1970-х роках привів Іспанію від диктатури до демократії.

Після зречення колишній король провів певний період у добровільному вигнанні в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Король Хуан Карлос та королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принцеса Леонор та інфанта Софія приєдналися до батьків на рідкісному знімку.

Колишній ймовірний коханець королеви Іспанії Летиції Хайме дель Бурго розкрив деталі їхнього роману.

Крім того, королева Іспанії зʼявилася на публіці після чуток про свій таємний роман з Хайме дель Бурго.