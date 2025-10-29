Королева Іспанії посварилася зі свекром: монарх розповів усю правду
Король Хуан Карлос опублікував сенсаційні мемуари "Примирення", які проливають світло на його "особисті розбіжності" з невісткою, королевою Іспанії Летицією.
Батько нинішнього короля Феліпе VI розповів, що у нього постійні суперечки з невісткою, королевою Летицією. Король Хуан Карлос визнав, що у нього та дружини його сина була "особиста розбіжність". Про це пише El Confidencial.
Король Іспанії заговорив
За даними видання, у новій книзі король пояснює, що він роками підтримував віддалені стосунки з Летицією, оскільки "вона не допомагала зміцнювати їхні сімейні зв'язки". Це вперше колишній глава держави прокоментував чутки щодо розколу в іспанській королівській родині.
Вважається, що з моменту заручин Феліпе та Летиції у 2003 році існувала напруженість, яка ще більше посилилася рішенням короля Хуана зректися престолу у 2014 році та його подальшим від'їздом з Іспанії у 2020 році. Книга має на меті "запропонувати його версію" років перебування на троні, демократичного переходу та складної сімейної динаміки, що супроводжувала зміну поколінь у короні.
Не бачиться з онучками
Як пишуть медіа, колишнього короля закликали "триматися подалі" і йому не дозволяли контактувати зі своїми онуками. Принцесу Леонор не фотографували з дідусем з листопада 2018 року, коли святкували 40-ту річницю Конституції. El Confidencial також повідомили, що, за словами самого короля, принцеса ніколи не відвідувала його в Абу-Дабі, хоча приватна зустріч відбулася у вересні 2014 року. Король Феліпе VI та королева Летиція також були присутні на зустрічі, що стало одним з небагатьох сімейних контактів, зафіксованих за останні роки.
Скандал в іспанській королівській родині
Король Хуан мав низку суперечок, що призвели до його зречення від престолу після майже 40 років перебування на іспанському троні. У нього були романи, і серед його коханок була Корінна цу Сайн-Вітгенштейн-Сайн, данська бізнесвумен, з якою він поїхав на полювання на слонів до Африки у 2012 році, коли Іспанія переживала глибоку рецесію. Цей роман налаштував громадську думку проти короля, який отримав міжнародне визнання за те, що в 1970-х роках привів Іспанію від диктатури до демократії.
Після зречення колишній король провів певний період у добровільному вигнанні в Об'єднаних Арабських Еміратах.
