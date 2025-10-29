Королева Испании поссорилась со свекром: монарх рассказал всю правду

Король Хуан Карлос опубликовал сенсационные мемуары "Примирение", которые проливают свет на его "личные разногласия" с невесткой, королевой Испании Летицией.

Отец нынешнего короля Фелипе VI рассказал, что у него постоянные споры с невесткой, королевой Летицией. Король Хуан Карлос признал, что у него и жены его сына было "личное разногласие". Об этом пишет El Confidencial.

Король Испании заговорил

По данным издания, в новой книге король объясняет, что он годами поддерживал отдаленные отношения с Летицией, поскольку "она не помогала укреплять их семейные связи". Это впервые бывший глава государства прокомментировал слухи о расколе в испанской королевской семье.

Считается, что с момента помолвки Фелипе и Летиции в 2003 году существовала напряженность, которая еще больше усилилась решением короля Хуана отречься от престола в 2014 году и его последующим отъездом из Испании в 2020 году. Книга имеет целью "предложить его версию" лет пребывания на троне, демократического перехода и сложной семейной динамики, сопровождавшей смену поколений в короне.

Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Не видится с внучками

Как пишут медиа, бывшего короля призвали "держаться подальше" и ему не позволяли контактировать со своими внуками. Принцессу Леонор не фотографировали с дедушкой с ноября 2018 года, когда праздновали 40-ю годовщину Конституции. El Confidencial также сообщили, что, по словам самого короля, принцесса никогда не посещала его в Абу-Даби, хотя частная встреча состоялась в сентябре 2014 года. Король Фелипе VI и королева Летиция также присутствовали на встрече, что стало одним из немногих семейных контактов, зафиксированных за последние годы.

Король Хуан Карлос и королева Летиция Фото: Getty Images

Скандал в испанской королевской семье

У короля Хуана был ряд споров, которые привели к его отречению от престола после почти 40 лет пребывания на испанском троне. У него были романы, и среди его любовниц была Коринна цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, датская бизнесвумен, с которой он поехал на охоту на слонов в Африку в 2012 году, когда Испания переживала глубокую рецессию. Этот роман настроил общественное мнение против короля, который получил международное признание за то, что в 1970-х годах привел Испанию от диктатуры к демократии.

После отречения бывший король провел определенный период в добровольном изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Король Хуан Карлос и королева Летиция Фото: Getty Images

