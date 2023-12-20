Королева Летиция вышла в свет после слухов о своих изменах (фото)

Супруге короля Испании приписали роман с испанским бизнесменом в начале 2000-х.

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Королева Испании Летиция вышла в свет после слухов об изменах мужу, королю Филиппу VI. Об этом пишет Daily Mail.

Монаршая персона посетила ежегодную встречу директоров Институтов Сервантеса в Культурном центре Нимейера в Авилесе.

На публике мама двоих детей появилась в черном пальто Carolina Herrera. Основным акцентом образа Летиции было красное платье миди с длинными рукавами от бельгийского модного дизайнера Dries Van Noten.

В руках бывшая журналистка держала черную сумочку Carolina Herrera "Виктория". А на ногах жены короля Испании были замшевые сапоги.

Волосы Летиция традиционно распустила и добавила к образу серьги с рубином.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Выход Летиции произошел через несколько дней после того, как ее обвинили в тайном романе с испанским бизнесменом Хайме дель Бурго. Мужчина рассказывал, что их отношения продолжались до брака с королем Филиппом и еще несколько лет после этого. Вероятно, вплоть до 2014 года.

Предприниматель, который был свидетелем на свадьбе Филиппа и Летиции в 2004, добавил, что она умоляла его "никогда не покидать ее" в ночь перед своей свадьбой. В 2012 году Бурго женился на сестре королевы Тельме Ортис, но через два года они развелись.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Напомним, королеву Летицию обвинили в тайном романе.

Также Фокус писал о появлении на публике королевы Летиции и короля Филиппа на фоне слухов об изменах бывшей журналистки.