Королева Летиция вышла в свет в безупречном молочном ансамбле (фото)

Супруга испанского короля уже в который раз выбирает немецкий бренд Boss.

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Королева Испании Летиция появилась на публике в деловом молочном ансамбле, посетив церемонию вручения журналистских наград со своим супругом королем Филиппом. Об этом пишет Daily Mail.

Члены испанской королевской семьи прибыли на 40-ю церемонию вручения журналистской премии "Франсиско Сереседо" в Мадриде.

Экс-журналистка выбрала сдержанный белый брючный костюм Boss с кружевным топом под ним на церемонии награждения представителей ее бывшей отрасли.

Король Филипп и королева Летиция Фото: Getty Images

К ансамблю монаршая персона добавила пару бриллиантовых сережек, золотистый клатч испанского бренда Magrit и распустила свои темные волосы, заложив их за уши. Для мероприятия Летиция, 51, также сделала гламурный макияж с акцентом на глаза. На ее ногах были блестящие туфли.

Между тем 55-летний король Испании надел для этого события черный костюм со светлой рубашкой и галстуком с рисунком.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Отметим, что брюки и блейзер Летиции стоят 946 долларов (более 35 тысяч грн), по данным портала Royal Fashion Police.

Королева Летиция

Напомним, королева Испании выбирает платье за полторы тысячи гривен.

Также Фокус писал о появлении королевы Летиции в Дании в светлом элегантном пальто.