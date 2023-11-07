Королева Летиция продемонстрировала светлое пальто на конец осени 2023 года (фото)
Король Филипп VI и его супруга находятся с официальным визитом в Королевстве Дания.
Королева Испании Летиция продемонстрировала пальто на ноябрь 2023 года. О новом образе монаршей персоны сообщает портал Royal Fashion Police.
Во время первого дня официального визита в Данию бывшая журналистка и ее муж, король Испании Филипп VI, встретились с королевой Маргрете II, ее сыном Фредериком и невесткой Мэри.
Летиция, среди прочих образов, продемонстрировала оверсайз шерстяное пальто от & Other Stories. Цена светлой верхней одежды составляет 199 евро (около 8 тысяч гривен).
Она также добавила к осеннему официальному луку бордовые клатч и туфли от испанского бренда Magrit. Таким образом королева Летиция составила образ в цветах флага Дании.
Среди аксессуаров испанской королевы были серьги королевы Софии — матери короля Филиппа.
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Тем временем королева Дании была в розовом образе с черной сумочкой, а ее сын выбрал серый деловой костюм.
Волосы испанская монаршая персона собрала в аккуратную прическу и сделала легкий макияж.
Она часто выбирает испанские бренды во время публичных появлений, продвигая производителя своей страны.
Жена датского кронпринца Мэри тем временем продемонстрировала темно-зеленое пальто и черную шляпу.
Напомним, королева Летиция поддержала месяц борьбы с раком молочной железы.
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