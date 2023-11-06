Королева Летиция показала, как сделать ярким деловой образ (фото)
Монаршая семья Испании прибыла с официальным визитом в Данию.
Королева Испании Летиция продемонстрировала осенний деловой образ с ярким элементом. Об этом пишет Daily Mail.
6 ноября 2023 года стартовал визит монаршей персоны и ее мужа, короля Филиппа VI, в Данию. Для этого бывшая испанская журналистка выбрала лаймовый блейзер от немецкого бренда BOSS.
По данным портала Royal Fashion Police, он стоит 870 долларов (около 32 тысяч грн).Важно
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На ногах королевы Летиции были черные прямые брюки и высокие ботинки испанского бренда Unisa, цена которых составляет 160 евро (около 6 тысяч грн).
Наверх она накинула черное пальто также испанского бренда Mango. Его стоимость — 175 евро (примерно 7 тысяч грн). Волосы жена короля Испании собрала в аккуратный пучок и сделала легкий макияж.
К своему образу для зарубежного визита экс-журналистка добавила серьги из розового золота за 2785 евро (около 111 тысяч грн).
Между тем король Испании был в классическом костюме с белой рубашкой и голубым галстуком.
Напомним, королева Летиция выбрала платье за полторы тысячи гривен.
Также Фокус писал о гламурном образе королевы Летиции.