Королева Летиция появилась в образе в стиле старого Голливуда (фото)

Король Испании в компании жены посетил театр в Мадриде.

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Королева Летиция появилась в вечернем total-black образе, вдохновленном стилем Одри Хепберн. Монаршая чета Испании посетила открытие театра в Мадриде 19 сентября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Филипп и Летиция открыли оперный сезон Королевского театра 2023/2024 спектаклем "Медея" Луиджи Керубини.

Жена короля Филиппа продемонстрировала черное платье в стиле старого Голливуда с юбкой А-силуэта и зажатой талией от испанского бренда THE 2ND SKIN CO.

"Вот так делается классика. Ее Величество королева Летиция снова доверяет THE 2ND SKIN CO в культовом черном платье из коллекции Magnolia", — отметили на странице бренда в Instagram.

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Король Испании с женой Фото: Getty Images

К голливудскому образу бывшая журналистка добавила черный клатч Bottega Veneta, серьги-кольца и массивный браслет.

Королева Летиция в Мадриде Фото: Getty Images

На ногах монаршей персоны были черные туфли Manolo Blahnik (также испанский бренд). Волосы Летиции были уложены роскошными волнами.

Одри Хепберн Фото: Getty Images

Между тем король Филипп был в классическом костюме с желтым галстуком и белой рубашкой.

Королева Летиция

Напомним, королева Летиция появилась на публике в стильном твидовом пиджаке.

Также Фокус писал о появлении королевы Испании на вручении премии ЮНИСЕФ.