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Стиль жизни

Королева Летиция показала стильный брючный костюм на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ

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Фото: Getty Images | Королева Летиция на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ

Испанская королева является почетным президентов ЮНИСЕФ в Испании.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала стильный брючный костюм на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ в Мадриде, Испания. Об этом пишет Daily Mail.

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50-летняя королевская особа, почетный президент ЮНИСЕФ в Испании, выглядела элегантно, когда пришла на церемонию награждения за благотворительность.

Королева Летиция Fullscreen
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Мать двоих детей надела нежно-фиолетовые блейзер и соответствующие брюки с поясом. Летиция сочетала костюм с белой блузкой, которую она заправила в брюки, подчеркивая ее стройное телосложение.

На ней были простые серебряные серьги с бриллиантами и остроносые туфли телесного цвета с пряжкой. Монаршая особа излучала уверенность, выходя на сцену с широкой улыбкой на лице.

Королева Летиция Fullscreen
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Испанская королева часто присутствует на церемонии награждения ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ является крупнейшим поставщиком вакцин, и он поддерживает здоровье и питание детей, безопасную воду и санитарию, качественное образование и повышение квалификации, профилактику и лечение ВИЧ для матерей и младенцев. Они также работают над защитой детей и подростков от насилия и эксплуатации в более чем 190 странах. Благотворительная организация была основана в 1946 году после Второй мировой войны.

Церемония, проводимая два раза в год, демонстрирует признание отдельным лицам и учреждениям, которые посвятили свою деятельность помощи наиболее уязвимым детям, а также работе по защите прав детей.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция продемонстрировала идеальный кэжуал-образ.