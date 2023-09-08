Королева Летиція показала стильний брючний костюм на церемонії вручення премії ЮНІСЕФ

Іспанська королева є почесним президентом ЮНІСЕФ в Іспанії.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала стильний брючний костюм на церемонії вручення премії ЮНІСЕФ у Мадриді, Іспанія. Про це пише Daily Mail.

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50-річна королівська особа, почесний президент ЮНІСЕФ в Іспанії, мала елегантний вигляд, коли прийшла на церемонію нагородження за благодійність.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Мати двох дітей одягла ніжно-фіолетові блейзер і відповідні штани з поясом. Летиція поєднувала костюм з білою блузкою, яку вона заправила в штани, підкреслюючи її струнку статуру.

На ній були прості срібні сережки з діамантами і гостроносі туфлі тілесного кольору з пряжкою. Монарша особа випромінювала впевненість, виходячи на сцену з широкою посмішкою на обличчі.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Іспанська королева часто присутня на церемонії нагородження ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ є найбільшим постачальником вакцин, і він підтримує здоров'я та харчування дітей, безпечну воду та санітарію, якісну освіту та підвищення кваліфікації, профілактику та лікування ВІЛ для матерів і немовлят. Вони також працюють над захистом дітей і підлітків від насильства та експлуатації в більш ніж 190 країнах. Благодійна організація була заснована 1946 року після Другої світової війни.

Церемонія, що проводиться двічі на рік, демонструє визнання окремим особам та установам, які присвятили свою діяльність допомозі найбільш вразливим дітям, а також роботі із захисту прав дітей.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція продемонструвала ідеальний кежуал-образ.