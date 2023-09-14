Королева Летиция продемонстрировала стильный твидовый пиджак

Для рабочего выхода монаршая особа подобрала трендовый пиджак от Massimo Dutti.

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Королева Испании Летиция присутствовала на открытии курса по коммуникациям в Лангрео, Мадрид, в стильном пиджаке. Об этом пишет Daily Mail.

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Монаршая особа выглядела утонченно в кремовом твидовом пиджаке-букле Massimo Dutti с черным широким поясом, абстрактным узором в клетку, огромными золотистыми пуговицами и заостренными плечами. Летиция сочетала его с классическими черными брюками, которые подчеркивали ее стройное телосложение.

50-летняя королевская особа Испании подобрала к ансамблю черные туфли на каблуке с открытой пяткой Massimo Dutti. Серебряные серьги в форме "Comete" звезд от Сhanel за 6800 евро завершили изящный образ испанской королевы. Свои темные локоны она собрала в классический хвост — практичный подход для загруженного рабочего дня.

Летиция часто посещает школы по всей Испании, а ранее на этой неделе она открыла учебный год в Сантьяго-де-Комостела.

Ранее Фокус писал, что королева Летиция показала стильный брючный костюм на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ.