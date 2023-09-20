Королева Летиція зʼявилася в образі у стилі старого Голлівуду (фото)
Король Іспанії в компанії дружини відвідав театр у Мадриді.
Королева Летиція зʼявилася у вечірньому total-black образі, натхненному стилем Одрі Гепберн. Монарше подружжя Іспанії відвідало відкриття театру в Мадриді 19 вересня 2023 року. Про це пише Daily Mail.
Філіп та Летиція відкрили оперний сезон Королівського театру 2023/2024 виставою "Медея" Луїджі Керубіні.
Дружина короля Філіпа продемонструвала чорну сукню у стилі старого Голлівуду зі спідницею А-силуету та затиснутою талією від іспанського бренду THE 2ND SKIN CO.
"Ось так робиться класика. Її Величність королева Летиція знову довіряє THE 2ND SKIN CO у культовій чорній сукні з колекції Magnolia", — зазначили на сторінці бренду в Instagram.Важливо
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До голівудського образу колишня журналістка додала чорний клатч Bottega Veneta, сережки-кільця та масивний браслет.
На ногах монаршої персони були чорні туфлі Manolo Blahnik (також іспанський бренд). Волосся Летиції було укладене розкішними хвилями.
Тим часом король Філіп був у класичному костюмі із жовтою краваткою та білою сорочкою.
Нагадаємо, королева Летиція зʼявилася на публіці у стильному твідовому піджаку.
Також Фокус писав про появу королеви Іспанії на врученні премії ЮНІСЕФ.