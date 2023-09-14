Королева Летиція продемонструвала стильний твідовий піджак

Для робочого виходу монарша особа підібрала трендовий піджак від Massimo Dutti.

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Королева Іспанії Летиція була присутня на відкритті курсу з комунікацій у Лангрео, Мадрид, у стильному піджаку. Про це пише Daily Mail.

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Монарша особа мала витончений вигляд у кремовому твідовому піджаку-буклє Massimo Dutti з чорним широким поясом, абстрактним візерунком у клітку, величезними золотистими ґудзиками і загостреними плечима. Летиція поєднувала його з класичними чорними штанами, які підкреслювали її струнку статуру.

50-річна королівська особа Іспанії підібрала до ансамблю чорні туфлі на підборах з відкритою п'ятою Massimo Dutti. Срібні сережки у формі "Comete" зірок від Сhanel за 6800 євро завершили витончений образ іспанської королеви. Свої темні локони вона зібрала в класичний хвіст — практичний підхід для завантаженого робочого дня.

Летиція часто відвідує школи по всій Іспанії, а раніше цього тижня вона відкрила навчальний рік у Сантьяго-де-Комостела.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція показала стильний брючний костюм на церемонії вручення премії ЮНІСЕФ.