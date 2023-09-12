Королева Летиція з робочим візитом відвідала школу в смугастому джемпері та штанах (фото)

Королівська особа обрала стриманий, але стильний образ.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала стильний образ під час відвідування школи на честь початку навчального року в Сантьяго-де-Комостела, Іспанія. Про це пише Daily Mail.

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50-річна королівська особа була одягнена в смугастий синьо-білий джемпер з натуральної вовни з рукавами довжиною три чверті і високим вирізом від Hugo Boss. Летиція заправила верх в елегантні темно-сині штани того ж бренду і закріпила їх ременем на талії.

Монарша особа завершила свій образ, одягнувши сині замшеві туфлі на підборах Carrie Blue Suede Sling Back від Isabel Abdo і сережки з рожевого золота з діамантами. Хоча Летиція зазвичай носить розпущені локони, схоже, їй хотілося змінити зачіску — замість цього вона зібрала волосся в низький хвіст.

Сьогодні Летиція відвідала школу CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés, яка цього року відзначає своє десятиліття. Директор навчального центру Франсіско Авіла заявив, що розглядає візит королеви як "унікальну можливість" продемонструвати роботу, яку проводить центр.

Член королівської сім'ї посміхнулася, прогулюючись будівлею в супроводі таких офіційних осіб, як міністр освіти Пілар Алегрія, президент Хунти Альфонсо Руеда і президент парламенту Галісії Мігель Анхель Санталісес.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція показала стильний брючний костюм на церемонії вручення премії ЮНІСЕФ.