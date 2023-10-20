Королева Летиция появилась в нежно-розовой блузке с ремнем за 44 фунта стерлингов (фото)
Супруга испанского короля поддержала Международный месяц борьбы с раком молочной железы.
Королева Испании Летиция продемонстрировала женственный деловой образ на осень 2023 года. Об этом пишет Hello Magazine.
Король Филипп и его жена Летиция наслаждались семейным днем со своими дочерьми, когда отправились на гламурный вечер в Овьедо в четверг, 19 октября 2023 года.
Принцесса Леонор, которой вскоре исполнится 18 лет, и ее младшая сестра, 16-летняя инфанта София, присоединились к своим родителям на концерте в испанском городе.Важно
51-летняя бывшая журналистка надела нежно-розовую блузку "Nina" с акцентными рукавами от Maria Barragan в качестве жеста поддержки Международного месяца борьбы с раком молочной железы, соединив верх с черными приталенными брюками и туфлями в тон.
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Свой образ жена испанского короля дополнила черным кожаным ремешком BOSS за 44 фунта стерлингов.
София тем временем была в темно-синем комбинезоне с графическим принтом, а Леонор выбрала черно-белое цветочное платье от H&M.
Король Филипп традиционно был в классическом костюме с рубашкой и галстуком.
Напомним, королева Летиция продемонстрировала платье за полторы тысячи гривен.
Также Фокус писал о появлении королевы Испании на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ.