Королева Летиция появилась в нежно-розовой блузке с ремнем за 44 фунта стерлингов (фото)

Супруга испанского короля поддержала Международный месяц борьбы с раком молочной железы.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала женственный деловой образ на осень 2023 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Король Филипп и его жена Летиция наслаждались семейным днем со своими дочерьми, когда отправились на гламурный вечер в Овьедо в четверг, 19 октября 2023 года.

Принцесса Леонор, которой вскоре исполнится 18 лет, и ее младшая сестра, 16-летняя инфанта София, присоединились к своим родителям на концерте в испанском городе.

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Королева Летиция появилась в образе в стиле старого Голливуда (фото)

51-летняя бывшая журналистка надела нежно-розовую блузку "Nina" с акцентными рукавами от Maria Barragan в качестве жеста поддержки Международного месяца борьбы с раком молочной железы, соединив верх с черными приталенными брюками и туфлями в тон.

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Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Свой образ жена испанского короля дополнила черным кожаным ремешком BOSS за 44 фунта стерлингов.

София тем временем была в темно-синем комбинезоне с графическим принтом, а Леонор выбрала черно-белое цветочное платье от H&M.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Король Филипп традиционно был в классическом костюме с рубашкой и галстуком.

Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция продемонстрировала платье за полторы тысячи гривен.

Также Фокус писал о появлении королевы Испании на церемонии вручения премии ЮНИСЕФ.