Королева Летиція продемонструвала світле пальто на кінець осені 2023 (фото)

Король Філіп VI та його дружина перебувають з офіційним візитом у Королівстві Данія.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала пальто на листопад 2023 року. Про новий образ монаршої персони повідомляє портал Royal Fashion Police.

Під час першого дня офіційного візиту до Данії колишня журналістка та її чоловік, король Іспанії Філіп VI, зустрілися з королевою Маргрете ІІ, її сином Фредеріком та невісткою Мері.

Летиція, серед інших образів, продемонструвала оверсайз шерстяне пальто від & Other Stories. Ціна світлого верхнього одягу становить 199 євро (близько 8 тисяч гривень).

Вона також додала до осіннього офіційного луку бордові клатч і туфлі від іспанського бренду Magrit. Таким чином королева Летиція склала образ у кольорах прапора Данії.

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Серед аксесуарів іспанської королеви були сережки королеви Софії — матері короля Філіпа.

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Королева Летиція, король Філіп VI та королева Маргрете ІІ Фото: Getty Images

Тим часом королева Данії була в рожевому образі з чорною сумочкою, а її син обрав сірий діловий костюм.

Кронпринц Фредерік та королева Летиція Фото: Getty Images

Волосся іспанська монарша персона зібрала в охайну зачіску та зробила легкий макіяж.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Вона часто обирає іспанські бренди під час публічних появ, просуваючи виробника своєї країни.

Королева Летиція

Дружина данського кронпринца Мері тим часом продемонструвала темно-зелене пальто та чорного капелюха.

Королева Летиція та принцеса Мері Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція підтримала місяць боротьби з раком молочної залози.

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