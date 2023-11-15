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Стиль жизни

Королева Летиция продемонстрировала яркий брючный костюм (фото)

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Фото: Getty Images | Королева Летиция

Монаршая персона посетила открытие выставки Пикассо и церемонию награждения журналистской премией.

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Королева Испании Летиция продемонстрировала яркий брючный костюм во время открытия выставки художника Пабло Пикассо в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

51-летняя монаршая персона надела красный деловой костюм во время появления в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía вместе со своим мужем, королем Испании Филиппом, 55.

Бывшая журналистка выбрала пиджак и брюки бренда CAROLINA HERRERA из коллекции 2019 года.

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К яркому костюму Летиция добавила телесный топ BOSS и босоножки Patrizia Pepe.

Королева Летиция и король Филипп

Испанский монарх тем временем традиционно был в деловом костюме со светлой рубашкой и ярким галстуком, дополняющим образ его жены.

Выставка официально открывается 15 ноября 2023 года в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía и продлится до марта 2024 года. Национальный музей имеет связи с королевской семьей с момента открытия в 1992 году и был назван в честь матери короля Филиппа Софии.

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Королева Летиция
Фото: Getty Images

Летиция, которая впоследствии посетила еще и церемонию награждения журналистской премией, добавила к образу минимальные украшения, выбрав элегантную пару бриллиантовых висячих сережек.

Король Филипп и королева Летиция Fullscreen
Король Филипп и королева Летиция
Фото: Getty Images

Она уложила волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Королева Летиция Fullscreen
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция показала, какое пальто выбрать на конец осени 2023 года.

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