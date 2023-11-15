Королева Летиція продемонструвала яскравий штанний костюм (фото)

Монарша персона відвідала відкриття виставки Пікассо та церемонію нагородження журналістською премією.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала яскравий штанний костюм під час відкриття виставки художника Пабло Пікассо в Мадриді. Про це пише Daily Mail.

51-річна монарша персона одягла червоний діловий костюм під час появи в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía разом зі своїм чоловіком, королем Іспанії Філіпом, 55.

Колишня журналістка обрала піджак та штани бренду CAROLINA HERRERA з колекції 2019 року.

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Королева Летиція зʼявилася в розкішному вечірньому образі (фото)

До яскравого костюму Летиція додала тілесний топ BOSS та босоніжки Patrizia Pepe.

Королева Летиція та король Філіп

Іспанський монарх тим часом традиційно був у діловому костюмі зі світлою сорочкою та яскравою краваткою, що доповнювала образ його дружини.

Виставка офіційно відкривається 15 листопада 2023 року в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía і триватиме до березня 2024. Національний музей має зв’язки з королівською родиною з моменту відкриття в 1992 році та був названий на честь матері короля Філіпа Софії.

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Королева Летиція Фото: Getty Images

Летиція, яка згодом відвідала ще й церемонію нагородження журналістською премією, додала до образу мінімальні прикраси, вибравши елегантну пару діамантових висячих сережок.

Король Філіп та королева Летиція Фото: Getty Images

Вона уклала волосся легкими хвилями та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція показала, яке пальто обрати на кінець осені 2023 року.

Також Фокус писав про елегантний образ королеви Іспанії.