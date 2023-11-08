Королева Летиція зʼявилася в розкішному вечірньому образі (фото)

Іспанське королівське подружжя кілька днів перебуватиме в Данії з офіційним візитом.

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Королева Іспанії Летиція під час офіційного візиту до Данії продемонструвала розкішний вечірній образ. Про це пише Daily Mail.

51-річна колишня журналістка зʼявилася на прийомі в Копенгагені в повністю чорному ансамблі — сукні міді з паєтками за 312 доларів та босоніжках на ремінцях від іспанського бренду Manolo Blahnik за понад 700 євро.

Вона також пізніше укуталася в пальто від Mango, а волосся уклала в голлівудські хвилі для заходу, присвяченого іспанському художнику Хоакіну Сорольї.

Мати двох дітей, яка разом із іспанським королем Філіпом VI перебуває з державним візитом у Данії, зробила вечірній макіяж із димчастими очима та нюдовими губами. У руках монарша персона тримала лаконічний клатч.

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Кронпринц Данії Фредік, королева Летиція та королева Маргрете ІІ Фото: Getty Images

До іспанського королівсього подружжя приєдналися королева Данії Маргрете ІІ, її син, кронпринц Фредерік, та його дружина Мері.

Король Філіп VI та королева Летиція під час візиту до Данії Фото: Getty Images

Король Іспанії традиційно був у діловому костюмі з краваткою та білою сорочкою.

Королева Летиція та король Філіп VI

Нагадаємо, королева Летиція показала ідеальний штанний костюм на осінь 2023.

Також Фокус писав про інші образи королеви Летиції під час візиту до Данії.