89-летнего короля Норвегии госпитализировали в тяжелом состоянии (фото)

89-летний король Норвегии Харальд V находится в тяжелом состоянии. Монарх был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Об этом 27 августа сообщил Норвежский королевский дворец. Ранее на этой неделе врачи оценивали состояние монарха как стабильное, но теперь ситуация значительно ухудшилась.

Король Норвегии находится в тяжелом состоянии

Харальда V госпитализировали из-за осложнений, связанных с гемолитической анемией — заболеванием крови, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать.

"Состояние здоровья Его Величества короля очень тяжелое", — заявили представители королевской семьи.

В связи с ухудшением состояния здоровья монарха королева Соня и кронпринц Хокон отменили все запланированные на данный момент официальные мероприятия. Старший сын Харальда V уже исполняет обязанности регента вместо отца.

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Король Норвегии Харальд V Фото: Википедия

Отметим, что 89-летний король Харальд V занимает норвежский престол с 1991 года и является самым пожилым действующим монархом Европы. Он заявлял, что, несмотря ни на что, не планирует отрекаться от престола, соблюдая присягу, которую дал норвежскому парламенту.

Король Норвегии Харальд V Фото: Instagram

Интересные факты о короле

Харальд V профессионально занимался парусным спортом. Он представлял Норвегию на трёх Олимпийских играх (1964, 1968 и 1972 годов) и даже был знаменосцем своей сборной.

Его любовь к королеве Соне (до замужества — Харальдсен) изменила правила династии. Отец Харальда, король Олаф V, долгое время не давал разрешения на брак с женщиной, не имевшей дворянского происхождения. Харальд поставил ультиматум: либо он женится на Соне, либо навсегда отказывается от престола (что означало бы конец династии). Пара вместе уже почти 58 лет.

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