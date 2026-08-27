89-летнего короля Норвегии госпитализировали в тяжелом состоянии (фото)
89-летний король Норвегии Харальд V находится в тяжелом состоянии. Монарх был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Об этом 27 августа сообщил Норвежский королевский дворец. Ранее на этой неделе врачи оценивали состояние монарха как стабильное, но теперь ситуация значительно ухудшилась.
Король Норвегии находится в тяжелом состоянии
Харальда V госпитализировали из-за осложнений, связанных с гемолитической анемией — заболеванием крови, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать.
"Состояние здоровья Его Величества короля очень тяжелое", — заявили представители королевской семьи.
В связи с ухудшением состояния здоровья монарха королева Соня и кронпринц Хокон отменили все запланированные на данный момент официальные мероприятия. Старший сын Харальда V уже исполняет обязанности регента вместо отца.
Отметим, что 89-летний король Харальд V занимает норвежский престол с 1991 года и является самым пожилым действующим монархом Европы. Он заявлял, что, несмотря ни на что, не планирует отрекаться от престола, соблюдая присягу, которую дал норвежскому парламенту.
Интересные факты о короле
Харальд V профессионально занимался парусным спортом. Он представлял Норвегию на трёх Олимпийских играх (1964, 1968 и 1972 годов) и даже был знаменосцем своей сборной.
Его любовь к королеве Соне (до замужества — Харальдсен) изменила правила династии. Отец Харальда, король Олаф V, долгое время не давал разрешения на брак с женщиной, не имевшей дворянского происхождения. Харальд поставил ультиматум: либо он женится на Соне, либо навсегда отказывается от престола (что означало бы конец династии). Пара вместе уже почти 58 лет.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Наследный принц Норвегии Хокон нарушил молчание по поводу суда над сыном своей жены Мариусом Боргом Хейби.
- Кронпринц Хокон отреагировал на задержание пасынка.
Кроме того, Фокус писал, за что Мариуса Борга арестовали летом 2024 года.