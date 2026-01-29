32 обвинения: будущий король Норвегии заговорил о пасынке, который может сесть в тюрьму

Наследный принц Норвегии Хокон нарушил молчание относительно суда над сыном своей жены Мариусом Боргом Хейби. Суд над ним начнется 3 февраля.

"Мариус Борг Хейби не является частью королевской семьи", — говорится в его заявлении. Об этом пишет Hola.

Сына принцессы Норвегии будут судить

Суд над Мариусом Боргом Хейби начнется уже 3 февраля. Это дело, проходящее в Окружном суде Осло, неизбежно станет одним из самых широко освещаемых в современной истории Норвегии, поскольку Боргу предъявлено 32 уголовных обвинения, включая четыре обвинения в изнасиловании. Он сын кронпринцессы Метте-Марит.

Принц Хокон обратился к прессе, рассказав, как его семья справится со следующими неделями, пока будет продолжаться судебный процесс. Его комментарии прозвучали между запланированными событиями, включая открытие конференции Norad 2026 и посещение празднования столетия библиотеки Фредрикстада с женой.

Відео дня

"Я подумал, что было бы хорошо немного уточнить, как мы собираемся это сделать. Мы с принцессой Метте-Марит решили не присутствовать в зале суда. Мы также не планируем комментировать или делать заявления относительно судебного разбирательства во время его проведения", — сказал будущий король Норвегии.

Мариус Борг Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

"И король, и королева, и я запланировали официальную программу на этот период и намерены ее выполнить", — добавил он, подтверждая свое и родительское присутствие на Зимних Олимпийских играх в Италии, которые начнутся 7 февраля.

Где будет Метте-Марит в течение всего этого времени?

Хокон подтвердил, что кронпринцесса Метте-Марит полностью откажется от государственных обязанностей на время судебного разбирательства. Она запланировала частную поездку на следующие недели, хотя продолжительность ее отсутствия еще не определена.

"Мариус Борг Хейби не является частью королевской семьи. Но мы его, конечно, любим, и он является важной частью нашей семьи. Он гражданин Норвегии. Поэтому он имеет те же обязанности и те же права, что и все остальные", — подчеркнул наследный принц.

Хотя его мать является кронпринцессой, Мариус не имеет королевского титула или официальных обязанностей.

Королевская семья будет следить за развитием событий через освещение в СМИ и будет оставаться заинтересованной в том, что происходит с Мариусом во время судебного разбирательства.

На вопрос о самочувствии Мариуса кронпринц отказался говорить от его имени. "Я думаю, что Мариусу следует позволить рассказать свою собственную историю, если он этого хочет. Я не думаю, что я должен говорить от его имени", — сказал Хокон.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Мариуса Борга арестовали летом 2024 года.