32 обвинувачення: майбутній король Норвегії заговорив про пасинка, який може сісти в тюрму

Наслідний принц Норвегії Гокон порушив мовчання щодо суду над сином своєї дружини Маріусом Боргом Хейбі. Суд над ним розпочнеться 3 лютого.

"Маріус Борг Хейбі не є частиною королівської родини", — йдеться в його заяві. Про це пише Hola.

Сина принцеси Норвегії судитимуть

Суд над Маріусом Боргом Хейбі розпочнеться вже 3 лютого. Ця справа, що проходить в Окружному суді Осло, неминуче стане однією з найбільш широко висвітлюваних у сучасній історії Норвегії, оскільки Боргу висунуто 32 кримінальні звинувачення, включаючи чотири звинувачення у зґвалтуванні. Він син кронпринцеси Метте-Маріт.

Принц Гокон звернувся до преси, розповівши, як його родина впорається з наступними тижнями, поки триватиме судовий процес. Його коментарі прозвучали між запланованими подіями, включаючи відкриття конференції Norad 2026 та відвідування святкування сторіччя бібліотеки Фредрікстада з дружиною.

"Я подумав, що було б добре трохи уточнити, як ми збираємося це зробити. Ми з принцесою Метте-Маріт вирішили не бути присутніми в залі суду. Ми також не плануємо коментувати чи робити заяви щодо судового розгляду під час його проведення", — сказав майбутній король Норвегії.

"І король, і королева, і я запланували офіційну програму на цей період і маємо намір її виконати", — додав він, підтверджуючи свою та батьківську присутність на Зимових Олімпійських іграх в Італії, які розпочнуться 7 лютого.

Де буде Метте-Маріт протягом усього цього часу?

Гокон підтвердив, що кронпринцеса Метте-Маріт повністю відмовиться від державних обов'язків на час судового розгляду. Вона запланувала приватну поїздку на наступні тижні, хоча тривалість її відсутності ще не визначена.

"Маріус Борг Хейбі не є частиною королівської родини. Але ми його, звичайно, любимо, і він є важливою частиною нашої родини. Він громадянин Норвегії. Тому він має ті ж обов'язки та ті ж права, що й усі інші", — наголосив наслідний принц.

Хоча його мати є кронпринцесою, Маріус не має королівського титулу чи офіційних обов'язків.

Королівська родина стежитиме за розвитком подій через висвітлення в ЗМІ та залишатиметься зацікавленою у тому, що відбувається з Маріусом під час судового розгляду.

На запитання про самопочуття Маріуса кронпринц відмовився говорити від його імені. "Я думаю, що Маріусу слід дозволити розповісти свою власну історію, якщо він цього хоче. Я не думаю, що я повинен говорити від його імені", — сказав Гокон.

