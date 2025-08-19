Підозра в чотирьох зґвалтуваннях: пасинку майбутнього короля Норвегії загрожує 10 років тюрми

Сину кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, 28-річному Маріусу Боргу Хейбі, висунуто одразу 32 обвинувачення. Серед них — чотири випадки зґвалтування, домашнє насильство, погрози, незаконна відеозйомка, пошкодження майна та інші правопорушення.

Розслідування триває з минулого року, коли юнака заарештували за підозрою в нападі на його дівчину. Тепер справа переросла в масштабний процес: випливли свідчення від 2018 до 2024 року. А самому Хейбі загрожує до 10 років ув’язнення. Про це пише Daily Mail.

Пасинка майбутнього короля Норвегії можуть посадити

Син майбутньої королеви заперечує більшість звинувачень, погоджуючись лише з деякими менш серйозними. Судовий процес стартує в січні 2026 року і може тривати близько шести тижнів.

У всіх випадках Хейбі нібито нападав на жінок, поки вони спали, і знімав це на відео. Напади також нібито відбувалися після того, як юнак та жінки мали статеві стосунки за згодою. Йому також висунуто звинувачення у погрозах смертю, нападі на державного службовця та порушенні правил дорожнього руху.

Маріус Борг Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Представляючи обвинувальний акт у понеділок, 18 серпня, державний прокурор Стурла Генріксбе заявив, що йому загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі після шеститижневого судового розгляду в січні.

Син кронпринцеси не має жодних титулів. А норвезькі медіа вже називають цю справу найсерйознішою кризою для монархії за останні десятиліття.

Мати-одиначка Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Гокона 25 серпня 2001 року і в цьому шлюбі народилися двоє дітей — майбутня королева принцеса Інгрід Александра і принц Сверре Магнус. А Хейбі — дитина від першого шлюбу.

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Фото: Getty Images

