Подозрение в четырех изнасилованиях: пасынку будущего короля Норвегии грозит 10 лет тюрьмы

Сыну кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 28-летнему Мариусу Боргу Хейби, предъявлено сразу 32 обвинения. Среди них — четыре случая изнасилования, домашнее насилие, угрозы, незаконная видеосъемка, повреждение имущества и другие правонарушения.

Расследование продолжается с прошлого года, когда юношу арестовали по подозрению в нападении на его девушку. Теперь дело переросло в масштабный процесс: всплыли показания от 2018 до 2024 года. А самому Хейби грозит до 10 лет заключения. Об этом пишет Daily Mail.

Пасынка будущего короля Норвегии могут посадить в тюрьму

Сын будущей королевы отрицает большинство обвинений, соглашаясь лишь с некоторыми менее серьезными. Судебный процесс стартует в январе 2026 года и может продлиться около шести недель.

Во всех случаях Хейби якобы нападал на женщин, пока они спали, и снимал это на видео. Нападения также якобы происходили после того, как юноша и женщины имели половые отношения по согласию. Ему также предъявлены обвинения в угрозах смертью, нападении на государственного служащего и нарушении правил дорожного движения.

Мариус Борг Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Представляя обвинительный акт в понедельник, 18 августа, государственный прокурор Стурла Генриксбе заявил, что ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы после шестинедельного судебного разбирательства в январе.

Сын кронпринцессы не имеет никаких титулов. А норвежские медиа уже называют это дело самым серьезным кризисом для монархии за последние десятилетия.

Мать-одиночка Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона 25 августа 2001 года и в этом браке родились двое детей — будущая королева принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. А Хейби — ребенок от первого брака.

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Фото: Getty Images

