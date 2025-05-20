Будущий король Норвегии Хокон прибыл в Украину, детали визита (фото)

20 мая в Киев прибыл наследный принц Норвегии Хокон. Это первый визит члена норвежской королевской семьи в Украину за время полномасштабной войны.

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Об этом пишет NRK.

Вместе с будущим королем Норвегии в Украину также прибыл министр энергетики страны Терье Асланд. С поезда их встречали посол Норвегии Хелен Санд Андресен и украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

В частности, во время визита кронпринц посетил мемориал "Ангелы Победы" в Мощуне, Бучанский район Киевской области.

Более того, будущий монарх планирует встречи с представителями украинской власти и норвежскими партнерами. Кронпринц также должен посетить проекты, получившие поддержку по программе Нансена. Предварительно, общая сумма программы составляет 205 миллиардов норвежских крон (около 20 миллиардов долларов).

"Этот визит является проявлением решительной и длительной поддержки Норвегией украинского правительства и народа", — заявил член монаршей семьи.

Наследный принц Норвегии Хокон прибыл в Украину Фото: Getty Images

Позже в столице Его Королевское Высочество побывал в военном госпитале.

Это первый визит члена норвежской королевской семьи в Украину с начала полномасштабной войны. В 2008 году кронпринцесса Метте-Марит посетила Киев.

Напомним, неанонсированный визит принца Гарри в апреле 2025 года во Львов, где он встретился с ранеными украинскими воинами, стал для его брата, принца Уильяма, неожиданностью и расстроил его.

Также Фокус писал о том, что семья принца Гарри попробовала паски, которые приготовили бабушки из Сумщины из муки, которую изготовили из зерна, собранного с разминированных полей Украины.