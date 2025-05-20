Майбутній король Норвегії Хокон прибув в Україну, деталі візиту (фото)

20 травня до Києва прибув наслідний принц Норвегії Хокон. Це перший візит члена норвезької королівської сім’ї до України за час повномасштабної війни.

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Про це пише NRK.

Разом з майбутнім королем Норвегії до України також прибув міністр енергетики країни Тер'є Асланд. З потягу їх зустрічали посол Норвегії Хелен Санд Андресен та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

Зокрема, під час візиту кронпринц відвідав меморіал "Ангели Перемоги" в Мощуні, Бучанський район Київщини.

Ба більше, майбутній монарх планує зустрічі з представниками української влади та норвезькими партнерами. Кронпринц також має відвідати проєкти, що отримали підтримку за програмою Нансена. Попередньо, загальна сума програми становить 205 мільярдів норвезьких крон (близько 20 мільярдів доларів).

"Цей візит є проявом рішучої та тривалої підтримки Норвегією українського уряду та народу", — заявив член монаршої родини.

Наслідний принц Норвегії Хокон прибув в Україну Фото: Getty Images

Пізніше у столиці Його Королівська Високість побував у військовому госпіталі.

Це перший візит члена норвезької королівської родини до України з початку повномасштабної війни. У 2008 році кронпринцеса Метте-Маріт відвідала Київ.

Нагадаємо, неанонсований візит принца Гаррі у квітні 2025 до Львова, де він зустрівся з пораненими українськими воїнами, став для його брата, принца Вільяма, несподіванкою і засмутив його.

Також Фокус писав про те, що родина принца Гаррі спробувала паски, які зготували бабусі із Сумщини із борошна, яке виготовили з зерна, зібраного із розмінованих полів України.