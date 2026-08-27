89-річного короля Норвегії госпіталізували в тяжкому стані (фото)

89-річний король Норвегії Гаральд V перебуває в тяжкому стані. Монарха госпіталізували через проблеми зі здоровʼям.

Про це 27 серпня повідомив Норвезький королівський палац. Раніше цього тижня медики оцінювали стан суверена як стабільний, але тепер ситуація суттєво погіршилася.

Король Норвегії в тяжкому стані

Гаральда V госпіталізували через ускладнення, пов’язані з гемолітичною анемією — захворюванням крові, під час якого еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати.

"Стан здоров’я Його Величності короля дуже тяжкий", — заявили представники родини.

Через погіршення стану монарха королева Соня та кронпринц Гокон скасували всі заплановані наразі офіційні заходи. Старший син Гаральда V вже виконує функції регента замість батька.

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Король Норвегії Гаральд V Фото: Вiкiпедiя

Зазначимо, що 89-річний король Гаральд V перебуває на норвезькому престолі з 1991 року і є найстаршим чинним монархом Європи. Він заявляв, що, попри все, не планує зрікатися престолу, дотримуючись присяги, яку дав норвезькому парламенту.

Король Норвегії Гаральд V Фото: Instagram

Цікаве про короля

Гаральд V професійно займався вітрильним спортом. Він представляв Норвегію на трьох Олімпійських іграх (1964, 1968 та 1972 років) і навіть був прапороносцем своєї збірної.

Його кохання до королеви Соні (до заміжжя Гаральдсен) змінило правила династії. Батько Гаральда, король Олаф V, довго не давав дозволу на шлюб із жінкою без шляхетного походження. Гаральд поставив ультиматум: або він одружується із Сонею, або назавжди відмовляється від престолу (що означало б кінець династії). Пара разом уже майже 58 років.

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