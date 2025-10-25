В Таиланде умерла королева-мать: траур объявили на год

Королева-мать Таиланда Сирикит скончалась в возрасте 93 лет. В последние годы она не появлялась на публике. Ее муж, отец нынешнего эксцентричного короля Махи Вачиралонгкорна, умер в 2016 году.

Королева-мать Таиланда Сирикит, курировавшая королевские проекты по оказанию помощи бедным сельским жителям, сохранению традиционных ремесел и защите окружающей среды, скончалась 24 октября, как сообщило Бюро королевского двора. Безутешный сын, король Таиланда, объявил траур в стране на целый год, пишет CNN.

Сирикит умерла в больнице от заражения крови. Также она много болела. На фотографиях, опубликованных дворцом к ее 88-летию, запечатлен ее сын, король Маха Вачиралонгкорн , и другие члены королевской семьи, навещающие королеву-мать в больнице Чулалонгкорн.

Королева Сирикит умерла в 93 года Фото: Скриншот

Хотя Сирикит и находилась в тени своего покойного мужа и сына, она была очень любима в народе. Муж Сирикит, король Пхумипон Адульядет, был монархом Таиланда, правившим дольше всех: с 1946 года он находился на троне 70 лет.

Ее портреты украшали дома, офисы и общественные места по всему Таиланду, а ее день рождения 12 августа отмечался как День матери. Ее деятельность варьировалась от помощи камбоджийским беженцам до спасения лесов от уничтожения.

Королеву-мать обожали в народе Фото: Соцсети

30-дневный траур начнется 25 октября. А государственные служащие, работники государственных предприятий и правительственные чиновники будут соблюдать годичный траур, начиная с 25 октября.

Обращаясь к публике, Кабинет министров попросил тех, кто может носить черную одежду, делать это в знак уважения, а тем, кто не может носить черное, следует стремиться одеваться в приглушенные цвета. Организаторам концертов предлагается вносить соответствующие коррективы, обеспечивая соответствующий тон мероприятиям.

Королева Таиланда Сирикит – что известно

Сирикит Китиякара родилась в богатой аристократической семье в Бангкоке 12 августа 1932 года, в год, когда абсолютная монархия была заменена конституционной системой. Оба ее родителя были родственниками предыдущих королей династии Чакри.

Королева Сирикит была настоящей звездой

Она училась в школах военного Бангкока, который подвергался бомбардировкам со стороны союзников, а после Второй мировой войны переехала со своим отцом-дипломатом во Францию, где он служил послом.

В 16 лет она познакомилась с недавно коронованным королем Таиланда в Париже, где изучала музыку и языки. Когда он попал в аварию, она переехала к нему в Швейцарию. А он писал ей стихи и сочинил вальс под названием "Я мечтаю о тебе".

Пара поженилась в 1950 году, и на церемонии коронации позднее в том же году оба поклялись "править праведно ради блага и счастья сиамского (тайского) народа".

У пары родилось четверо детей: нынешний король Маха Вачиралонгкорн и принцессы Уболратана, Сириндхорн и Чулабхорн.

В первые годы своей супружеской жизни члены королевской семьи Таиланда путешествовали по миру в качестве послов доброй воли и налаживали личные связи с мировыми лидерами.

Королева Сирикит была очень популярна в народе Фото: Скриншот

Однако к началу 1970-х годов король и королева стали уделять больше внимания внутренним проблемам Таиланда. Они путешествовали по сельской местности, а также участвовала в более чем 500 королевских, религиозных и государственных церемониях.

Тысячи людей обращались к ней со своими проблемами — от супружеских ссор до серьезных болезней, и королева и ее помощники решали многие из них лично.

Пока некоторые в Бангкоке сплетничали о ее участии в дворцовых интригах и роскошном образе жизни, ее популярность в сельской местности сохранялась.

Чтобы увеличить доходы бедных сельских семей и сохранить исчезающие ремесла, королева в 1976 году основала SUPPORT — фонд, который обучил тысячи сельских жителей шелкоткачеству, изготовлению ювелирных изделий, живописи, керамике и другим традиционным ремеслам.

Иногда ее называли "Зеленой королевой", поскольку она также создавала центры разведения диких животных и инкубаторы для спасения находящихся под угрозой исчезновения морских черепах.

Напомним, сын королевы Сирикит, король Рама Х, прославился своей экстравагантностью и любовными романами. А во время пандемии коронавируса он укатил в Германию вместе с целым гаремом.