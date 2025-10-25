У Таїланді померла королева-мати: траур оголосили на рік

Королева-мати Таїланду Сірікіт померла у віці 93 років. В останні роки вона не з'являлася на публіці. Її чоловік, батько нинішнього ексцентричного короля Махи Вачіралонгкорна, помер 2016 року.

Королева-мати Таїланду Сірікіт, яка курирувала королівські проєкти з надання допомоги бідним сільським жителям, збереження традиційних ремесел і захисту навколишнього середовища, померла 24 жовтня, як повідомило Бюро королівського двору. Невтішний син, король Таїланду, оголосив траур у країні на цілий рік, пише CNN.

Сірікіт померла в лікарні від зараження крові. Також вона багато хворіла. На фотографіях, опублікованих палацом до її 88-річчя, зазнімковано її сина, короля Маха Вачіралонгкорн, та інших членів королівської сім'ї, які відвідують королеву-матір у лікарні Чулалонгкорн.

Хоча Сірікіт і перебувала в тіні свого покійного чоловіка і сина, вона була дуже улюблена в народі. Чоловік Сірікіт, король Пхуміпон Адульядет, був монархом Таїланду, який правив найдовше: з 1946 року він перебував на троні 70 років.

Її портрети прикрашали будинки, офіси та громадські місця по всьому Таїланду, а її день народження 12 серпня відзначали як День матері. Її діяльність варіювалася від допомоги камбоджійським біженцям до порятунку лісів від знищення.

30-денний траур розпочнеться 25 жовтня. А державні службовці, працівники державних підприємств та урядовці дотримуватимуться річної жалоби, починаючи з 25 жовтня.

Звертаючись до публіки, Кабінет міністрів попросив тих, хто може носити чорний одяг, робити це на знак поваги, а тим, хто не може носити чорне, слід прагнути одягатися в приглушені кольори. Організаторам концертів пропонується вносити відповідні корективи, забезпечуючи відповідний тон заходам.

Королева Таїланду Сірікіт — що відомо

Сірікіт Кітіякара народилася в багатій аристократичній сім'ї в Бангкоку 12 серпня 1932 року, в рік, коли абсолютна монархія була замінена конституційною системою. Обидва її батьки були родичами попередніх королів династії Чакрі.

Вона навчалася в школах військового Бангкока, який піддавався бомбардуванням з боку союзників, а після Другої світової війни переїхала зі своїм батьком-дипломатом до Франції, де він служив послом.

У 16 років вона познайомилася з нещодавно коронованим королем Таїланду в Парижі, де вивчала музику і мови. Коли він потрапив в аварію, вона переїхала до нього у Швейцарію. А він писав їй вірші і склав вальс під назвою "Я мрію про тебе".

Пара одружилася 1950 року, і на церемонії коронації пізніше того ж року обидва поклялися "правити праведно заради блага і щастя сіамського (тайського) народу".

У пари народилося четверо дітей: нинішній король Маха Вачіралонгкорн і принцеси Уболратана, Сіріндхорн і Чулабхорн.

У перші роки свого подружнього життя члени королівської сім'ї Таїланду подорожували світом як посли доброї волі і налагоджували особисті зв'язки зі світовими лідерами.

Однак до початку 1970-х років король і королева стали приділяти більше уваги внутрішнім проблемам Таїланду. Вони подорожували сільською місцевістю, а також брали участь у понад 500 королівських, релігійних і державних церемоніях.

Тисячі людей зверталися до неї зі своїми проблемами — від подружніх сварок до серйозних хвороб, і королева та її помічники вирішували багато з них особисто.

Поки дехто в Бангкоку пліткував про її участь у палацових інтригах і розкішний спосіб життя, її популярність у сільській місцевості зберігалася.

Щоб збільшити доходи бідних сільських родин і зберегти ремесла, що зникають, королева 1976 року заснувала SUPPORT — фонд, який навчив тисячі сільських жителів шовкоткацтву, виготовленню ювелірних виробів, живопису, кераміки та інших традиційних ремесел.

Іноді її називали "Зеленою королевою", оскільки вона також створювала центри розведення диких тварин та інкубатори для порятунку морських черепах, які перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо, син королеви Сірікіт, король Рама Х, прославився своєю екстравагантністю і любовними романами. А під час пандемії коронавірусу він поїхав до Німеччини разом із цілим гаремом.