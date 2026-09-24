"На ракете, бл*": Зеленский эпично ответил российскому пропагандисту о визите в Москву (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк резко ответил российскому репортеру. На провокационный вопрос о том, когда он планирует приехать в столицу РФ, украинский лидер дал максимально краткий и исчерпывающий ответ.

Инцидент произошел 23 сентября в кулуарах во время мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Когда глава государства в сопровождении своей команды проходил мимо представителей СМИ, один из российских журналистов начал выкрикивать из толпы вопрос: "Когда собираетесь в Москву?". Видеоролик с этим коротким разговором опубликовало СМИ Clash Report.

На кадрах видно, как Владимир Зеленский, не останавливаясь, отреагировал на российскую провокацию лаконичной фразой: "На ракете, бл*".

Ответ Зеленского на вопрос журналиста из РФ о визите в Москву

Ответ президента мгновенно разлетелся по СМИ и социальным сетям, став вирусным и вызвав волну одобрительных комментариев в украинском сегменте интернета.

Видео дня

Стоит отметить, что Кремль неоднократно подчеркивал, что встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться только в Москве. Например, в январе этого года помощник Путина Юрий Ушаков "приглашал" украинского лидера на переговоры в столицу РФ, при этом заявив, что российская сторона готова гарантировать ему безопасность во время визита.

Ранее сам Владимир Зеленский отказывался приезжать на переговоры в Москву, предлагая вместо этого Путину приехать в Киев. Также президент Украины выдвинул предложение о "более подходящем" месте для их личной встречи.

Напомним, 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский говорил о "нулевом пациенте", терроре и о том, что делать с Россией.

Кроме того, в интервью The Wall Street Journal Зеленский рассказал, что ВСУ с начала года отбили около 800 квадратных километров территории.