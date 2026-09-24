"На ракеті, бл*": Зеленський епічно відповів російському пропагандисту про візит до Москви (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка різко осадив російського репортера. На провокативне запитання про те, коли він планує приїхати до столиці РФ, український лідер дав максимально коротку і вичерпну відповідь.

Інцидент стався 23 вересня в кулуарах під час заходів у межах Генеральної асамблеї ООН. Коли глава держави у супроводі команди проходив повз представників медіа, один із російських журналістів почав вигукувати із натовпу запитання: "Коли збираєтеся до Москви?". Відеоролик з цією короткою розмовою оприлюднило медіа Clash Report.

На кадрах видно, як, не зупиняючись, Володимир Зеленський відреагував на російську провокацію лаконічною фразою: "На ракеті, бл*".

Відповідь Зеленського на питання журналіста з РФ про візит до Москви

Відповідь президента миттєво розлетілася медіа та соцмережами, ставши вірусною та викликавши хвилю схвальних коментарів в українському сегменті інтернету.

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Варто зауважити, що Кремль неодноразово наголошував на тому, що зустріч президента Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися тільки у Москві. Наприклад, у січні цього року помічник Путіна Юрій Ушаков "запрошував" українського лідера на переговори до столиці РФ, при цьому заявивши, що російська сторона готова гарантувати йому безпеку під час візиту.

Раніше сам Володимир Зеленський відмовлявся приїжджати на переговори до Москви, запрошуючи натомість Путіна до Києва. Також президент України висловлював пропозицію "більш прийнятного" місця для їхньої особистої зустрічі.

Нагадаємо, 23 вересня на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський говорив про "нульового пацієнта", терор та що робити із Росією.

Також в інтерв'ю The Wall Street Journal Зеленський розповів, що ЗСУ відвоювали близько 800 квадратних кілометрів території від початку року.