Україна деокупувала 800 км² території з початку 2026 року, — Зеленський

З початку 2026 року українські військові відвоювали близько 800 квадратних кілометрів території, тоді як російські окупанти спромоглися захопити орієнтовно 890 квадратних кілометрів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, пише NV.

"Цього року він (Путін — ред.) захопив близько 890 квадратних кілометрів, а ми деокупували 800. Тобто на різних напрямках він здобув додаткові 90 — ну гаразд, скажімо, 100 квадратних кілометрів за рік", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, ці показники свідчать про суттєве сповільнення просування ворога, адже в попередні роки російським військам вдавалося загарбувати по 3000–4000 квадратних кілометрів.

"Ціна за 100 кілометрів така висока, що він (Путін — ред.) ні виграє, ні програє, але його суспільство втрачає людей, гроші. І це ніщо — 100 кілометрів між нами — така висока ціна", — сказав президент.

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