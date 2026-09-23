РФ поцілила в символ Києва: як виглядає після атаки легендарна "Шайба", яку зняв Kalush

Унаслідок чергової російської атаки на Київ зазнала руйнувань та пожежі унікальна неомодерністська будівля ринку «Шайба» біля Центрального вокзалу, за збереження якої роками боролися активісти.

Під час російської атаки на Київ 23 вересня загорілася одна з найвпізнаваніших модерністських споруд української столиці — колишній критий ринок "Залізничний", відомий киянам як "Шайба". Будівля розташована на вулиці Мокрій, 1А, неподалік Центрального залізничного вокзалу. Про наслідки влучання з місця події повідомило "Суспільне".

За підтвердженими даними кореспондентів "Суспільного", під час російської атаки 23 вересня безпосередньо в приміщенні колишнього "Залізничного ринку" спалахнула пожежа внаслідок падіння БПЛА та їхніх уламків. Паралельно у столиці повідомили про влучання в АЗС, складські приміщення та об'єкти транспортної мережі. Опубліковані кадри з місця події у Солом'янському районі, де розташований ринок, фіксують суттєві пошкодження фасаду та конструкцій споруди.

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Пошкоджений ринок "Шайба" у Києві після атаки РФ Пошкоджений ринок "Шайба" у Києві після атаки РФ Пошкоджений ринок "Шайба" у Києві після атаки РФ

Чим унікальна будівля та яка її історія

Будівлю критого "Залізничного ринку" було збудовано у 1973 році. Він розташований біля Центрального залізничного вокзалу, біля підніжжя Батиєвої гори.

Проєктувала будівлю видатна українська архітекторка Алла Аніщенко. За її проєктами подібні споруди з'явилися також у Черкасах, Харкові та Рівному.

До речі вибір форми будівлі не був випадковим. За поясненням самої Аніщенко, таке рішення було оптимальним для критого ринку: конструкція була дешевшою за традиційну залізобетонну, а кругла форма давала змогу ефективніше використовувати простір без додаткових внутрішніх опорних колон у центрі. Цікаво, що у 1982 році Аніщенко отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за роботи, пов'язані з дослідженням, розробкою та впровадженням висячих покриттів громадських будівель.

Київська "Шайба", згідно проєктної документації, мала діаметр 52,4 метра і була розрахована на 140 торгових місць. Приміщення розташовувалися на трьох рівнях — цокольному, першому поверсі та балконі. Особливістю споруди була вантова конструкція даху, яка вважається рідкісним рішенням для київської модерністської архітектури.

В результаті будівля стала одним із найяскравіших зразків київського неомодернізму завдяки своїй незвичній круглій формі, за яку й отримала міську назву "Шайба".

Що було всередині протягом десятиліть

Спочатку будівля працювала саме як "Залізничний" колгоспний ринок.

Наприкінці 1980-х років її переоблаштували під магазин "Океан". У 1990-х у споруді працювала Київська універсальна біржа, а згодом тут відкрили супермаркет "Велика Кишеня". Супермаркет закрили у 2021 році. Однією з причин стало припинення роботи підземного переходу, який з'єднував будівлю з Центральним залізничним вокзалом. Через це значно зменшився потік людей, які могли заходити до магазину з боку вокзалу.

Відтоді будівля фактично втратила свою початкову функцію, однак її характерний зовнішній вигляд зберігся.

Чому "Шайбу" хотіли зберегти

Останніми роками інфраструктура ринку занепала, а сама будівля опинилася під загрозою знесення через плани приватних забудовників звести на її місці торговельно-розважальний центр. У відповідь на це київські активісти, пам'яткоохоронці та архітектори розгорнули кампанію за збереження об'єкта. Вони неодноразово подавали документи на надання "Шайбі" офіційного статусу об'єкта культурної спадщини та архітектурної пам'ятки модернізму, щоб захистити споруду від знищення.

Проти можливого знесення виступили донька Алли Аніщенко, Національна спілка архітекторів України, частина депутатів Київради та Верховної Ради, а також Асоціація архітекторів Польщі. До кампанії зі збереження будівлі долучилися організації "Мапа Реновації" та Ukrainian Modernism.

У березні 2025 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА повідомляв, що критий модерністський ринок "Залізничний" може потрапити до переліку об'єктів культурної спадщини. Для цього необхідно було підготувати відповідну облікову документацію та пройти встановлену процедуру.

Активіст Дмитро Перов після нинішньої атаки заявив, що документи для внесення будівлі до списку об'єктів культурної спадщини подавали ще торік, але департамент повернув їх із формальних підстав.

"Шайба" стала відомою ще й завдяки Kalush Orchestra

У 2022 році будівля отримала нову популярність уже як культурна локація. Саме всередині "Шайби" Kalush Orchestra зняли відео на пісню Stefania, з якою гурт брав участь у національному відборі на "Євробачення-2022". Режисером відео був Сергій Чеботаренко.

На той час споруда вже перебувала під загрозою можливого знесення. Зйомки привернули додаткову увагу до її незвичної архітектури та дискусії щодо її збереження.

Таким чином, після атаки 23 вересня пошкоджено не просто колишній торговий об'єкт біля вокзалу, а споруду, яка є частиною історії київської модерністської архітектури. Її подальший стан та можливість збереження мають стати зрозумілими після оцінки пошкоджень і роботи відповідних служб.

Нагадаємо, вранці 23 вересня в Києві було зафіксовано влучання в дві АЗС — у Голосіївському та Дарницькому районах. Також були пошкоджені складські приміщення, транспортна інфраструктура та інші об’єкти.

Крім того, ми писали, що під час ранкової атаки РФ на Київ уламкові поранення отримав залізничник, який повертався додому після зміни, зараз він перебуває в лікарні. "Укрзалізниця" закликала пасажирів під час повітряної тривоги переходити в укриття та попередила про можливі затримки поїздів.