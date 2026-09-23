Атака на Київ: поранено залізничника, в УЗ звернулися до пасажирів із попередженням

Під час чергових атак на Київ постраждала залізнична інфраструктура, поранення отримав залізничник. В "Укрзалізниці" закликають пасажирів іти в укриття за будь-якого рівня тривоги й попереджають про можливі затримки поїздів.

Російські атаки на Київ тривають, і під прицілом опинилася в тому числі залізнична інфраструктура столиці. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За його словами, один із працівників компанії дістав уламкові поранення, коли повертався додому після зміни. Зараз він у лікарні, поряд колеги, чоловікові надають усю необхідну допомогу.

Голова наголошує, що біля залізничних об'єктів слід бути максимально обачними і за будь-якого рівня тривоги залишати їх та переходити в укриття. Навіть за жовтого рівня посадка й висадка пасажирів відбувається лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те саме стосується Дарниці.

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Тим, хто через безпекові обставини не встиг на свій рейс, очільник "Укрзалізниці" пообіцяв повернути повну вартість квитка:

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс – не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе – бережіть себе".

Наслідки ударів усувають оперативно, проте під час повторних загроз людей знову відводять у безпечні місця. Через це відправлення поїздів із Києва може бути невчасним. За актуальними статусами рейсів в "Укрзалізниці" радять стежити онлайн на всіх ресурсах компанії.

Нагадаємо, українська залізниця стала однією з головних мішеней Росії. Від початку великої війни окупанти пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, причому більшість із них за останні вісім місяців.

Також ексочільник британського уряду Борис Джонсон та інші європейські політики ледь не потрапили під російську атаку, подорожуючи потягом з України до Польщі. Ворожий безпілотник поцілив у локомотив пасажирського поїзда на Волині приблизно за два кілометри від кордону.

Крім того, залізничний терор РФ поки не отримує належної відсічі, а заходи протидії лише розробляють. Журналіст Денис Попович пропонує, доки немає сучасних рішень, повернутися до старовинних методів, які колись добре себе показували.