Потяги на прицілі: Україна втрачає до 40 локомотивів щомісяця через удари РФ

Українська залізниця стала однією з головних мішеней Росії. Від початку великої війни окупанти пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, і більшість із них за останні вісім місяців.

Російські реактивні дрони дедалі частіше вражають українські пасажирські потяги, ставлячи під загрозу залізницю, від якої залежать економіка, військова логістика та переміщення людей. Як пише Politico, з 2022 року окупанти пошкодили або знищили понад 500 локомотивів, причому понад 60% з них лише за останні вісім місяців.

У Міноборони РФ удари по потягах відкрито називають частиною стратегії зі знищення логістики, якою в Україну доставляють іноземну зброю. Проте в Україні переконані, що задум Кремля значно ширший.

"Росіяни прагнуть ізолювати наші прифронтові громади, посіяти паніку і страх серед і без того виснажених місцевих жителів, паралізувати економіку", – наголосив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Видео дня

За його словами, полювання на пасажирські склади Росія розгорнула восени 2025 року, коли отримала антени для mesh-мереж. Вони дають змогу керувати дронами в режимі реального часу попри засоби РЕБ. Більшість ударів припадає на 200-кілометрову смугу від фронту, однак тепер, використовуючи ретранслятори в Білорусі, ворог дістає і західні регіони.

Замінити втрачені локомотиви непросто. Україна використовує колію завширшки 1520 мм, тоді як більша частина Європи користується стандартом 1435 мм. Подібний рухомий склад мають лише країни Балтії та Фінляндія, а Литва вже пообіцяла передати локомотиви в межах зимового пакета допомоги.

Нещодавно поблизу польського кордону дрон влучив у потяг невдовзі після того, як із тієї ж станції вирушив склад із європейськими безпековими радниками та колишніми лідерами, серед яких був ексочільник британського уряду Борис Джонсон. В "Укрзалізниці" вважають дуже ймовірним, що ціллю був саме дипломатичний потяг, який відправився раніше запланованого.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" заявили, що не скасовуватимуть рейси навіть зі значним запізненням. Якщо окремих потягів немає в розкладі, то лише тому, що зустрічний склад ще не прибув на кінцеву станцію. Тим часом у мережі з'явилися кадри ремонту пошкоджених колій, а пасажирам нагадали, що квиток можна повернути, якщо вони "махнуть рукою" на поїздку. Як російські удари 27–28 серпня позначилися на пасажирських перевезеннях?

Також медіа повідомляли, що до Верховної Ради внесли законопроєкт №16019, який може зобов'язати "Укрзалізницю" компенсувати пасажирам затримки потягів. Документ передбачає реформування залізничного транспорту відповідно до вимог ЄС, що має зробити галузь конкурентоспроможнішою.