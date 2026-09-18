Поезда на прицеле: Украина теряет до 40 локомотивов ежемесячно из-за ударов РФ

Украинская железная дорога стала одной из главных целей России. С начала войны оккупанты повредили или уничтожили более 500 локомотивов, причем большинство из них — за последние восемь месяцев.

Российские реактивные дроны всё чаще наносят удары по украинским пассажирским поездам, ставя под угрозу железную дорогу, от которой зависят экономика, военная логистика и передвижение людей. Как пишет Politico, с 2022 года оккупанты повредили или уничтожили более 500 локомотивов, причем более 60% из них — только за последние восемь месяцев.

В Минобороны РФ удары по поездам открыто называют частью стратегии по уничтожению логистики, с помощью которой в Украину доставляется иностранное оружие. Однако в Украине убеждены, что замысел Кремля гораздо шире.

"Россияне стремятся изолировать наши прифронтовые общины, посеять панику и страх среди и без того измученных местных жителей, парализовать экономику", — подчеркнул председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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По его словам, Россия начала атаки на пассажирские поезда осенью 2025 года, когда получила антенны для mesh-сетей. Они позволяют управлять дронами в режиме реального времени, несмотря на средства РЭБ. Большинство ударов приходится на 200-километровую полосу от фронта, однако теперь, используя ретрансляторы в Беларуси, враг достигает и западных регионов.

Заменить утраченные локомотивы непросто. В Украине используется ширина колеи 1520 мм, тогда как в большей части Европы применяется стандарт 1435 мм. Подобный подвижной состав имеется только у стран Балтии и Финляндии, а Литва уже пообещала передать локомотивы в рамках зимнего пакета помощи.

Недавно вблизи польской границы дрон поразил поезд вскоре после того, как с той же станции отправился поезд с европейскими советниками по вопросам безопасности и бывшими лидерами, среди которых был экс-глава британского правительства Борис Джонсон. В "Укрзализныце" считают весьма вероятным, что целью был именно дипломатический поезд, который отправился раньше запланированного.

Напомним, в "Укрзализныце" заявили, что не будут отменять рейсы даже при значительном опоздании. Если отдельных поездов нет в расписании, то только потому, что встречный поезд ещё не прибыл на конечную станцию. Между тем в сети появились кадры ремонта поврежденных путей, а пассажирам напомнили, что билет можно вернуть, если они "пожмут плечами" на поездку. Как российские удары 27–28 августа отразились на пассажирских перевозках?

Кроме того, СМИ сообщали, что в Верховную Раду был внесен законопроект №16019, который может обязать "Укрзализницу" компенсировать пассажирам задержки поездов. Документ предусматривает реформирование железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями ЕС, что должно повысить конкурентоспособность отрасли.