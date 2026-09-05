"Укрзалізниця" будет платить пассажирам за задержки поездов: новый законопроект в Раде

В Верховную Раду поступил законопроект №16019, согласно которому "Укрзалізницю" могут обязать выплачивать пассажирам компенсацию за задержку поездов, сообщили СМИ. В документе речь идет о реформировании железнодорожного транспорта в соответствии с требованиями Европейского Союза. Ожидается, что благодаря нововведениям железная дорога станет более конкурентоспособной. Какие новые идеи появились у народных депутатов по улучшению железнодорожных перевозок?

В Раде планируют привести правила железнодорожных перевозок в соответствие с требованиями ЕС и усилить защиту прав пассажиров, говорится в материале профильного СМИ "Судебно-юридическая газета". В частности, введут компенсации за опоздания поездов или за их отмену. Благодаря законопроекту появится конкуренция между перевозчиками, улучшится инфраструктура и увеличится финансирование пассажирских перевозок, пояснило издание.

В материале рассказали о "Проекте закона о рынке железнодорожного транспорта Украины" № 16019, информация о котором 3 сентября появилась на портале парламента. Автор документа — народный депутат от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко, который является заместителем председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. Указывается, что законопроект следует принять, поскольку он приведет украинское законодательство в соответствие с правилами перевозок в ЕС: об этом говорится в разделе 14 "Транспорт" переговорного трека. В новом документе можно выделить три основных направления изменений, и среди них — права пассажиров на получение компенсации за задержку поездов.

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Задержки поездов — что известно

Какие нововведения предусматривает законопроект № 16019 в сфере пассажирских перевозок?

Права пассажиров будут расширены в соответствии с нормами ЕС — им будут предоставлять полную информацию о поездке, возвращать деньги в случае задержки поезда, перенаправлять в случае отмены или задержки поезда и т. д. Будут урегулированы вопросы перевозки пассажиров с инвалидностью и людей с ограниченной мобильностью. Будут предусмотрены требования к качеству обслуживания и возможность подать жалобу на сервис. Если какой-либо маршрут окажется нерентабельным, но общественно важным, то в таком случае местные общины смогут заключить специальный договор PSO. По такому договору община будет финансировать перевозку людей, а перевозчики будут получать определенную норму прибыли.

Задержки поездов — статья 95 законопроекта 16019 о компенсациях за задержку поездов Фото: Скриншот

Другие положения законопроекта № 16019 касаются поэтапного внедрения рыночной модели железнодорожных перевозок и стимулирования конкуренции между перевозчиками, говорится в материале СЮГ.

Отметим, что в 2026 году из-за массированных и продолжительных воздушных обстрелов, которые РФ устраивала в Украине, происходили серьёзные задержки поездов "Укрзалізниці". Например, 28 августа пассажиры увидели на электронном табло задержку десятков поездов, следовавших из восточных регионов. Некоторые поезда задерживались на 10–15 часов. При этом председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский показал железнодорожные пути, поврежденные дронами РФ, и рассказал о срочных ремонтных работах.

Напоминаем, что в сентябре 2025 года Фокус писал об очередных задержках поездов "Укрзалізниці", произошедших из-за атаки со стороны РФ.