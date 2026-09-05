"Укрзалізниця" платитиме пасажирам за затримки потягів: новий законопроєкт у Раді

У Верховну Раду надійшов законопроєкт №16019, за яким "Укрзалізницю" можуть примусити платити компенсацію пасажирам за затримку потягів, розповіли медіа. У документі ідеться про реформування залізничного транспорту відповідно до вимог Європейського Союзу. Очікується, що завдяки новаціям залізниця стане більше конкурентоспроможною. Які нові ідеї з'явились у народних депутатів щодо покращення залізничних перевезень?

У Раді планують наблизити правила залізничних перевезень до вимог ЄС та збільшити захист прав пасажирів, ідеться у матеріалі профільного медіа "Судово-юридична газета". Серед іншого, з'являться компенсації за запізнення потягів або за скасування. Завдяки законопроєкту з'явиться конкуренція між перевізниками, покращиться інфраструктура та збільшиться фінансування пасажирських перевезень, пояснило медіа.

У матеріалі розповіли про "Проєкт Закону про ринок залізничного транспорту України" №16019, картка якого 3 вересня з'явилась на порталі парламенту. Автор документа — нардеп від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко, який є заступником голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури. Вказується, що законопроєкт слід ухвалити, оскільки він узгодить українське законодавство з правилами перевезень у ЄС: про це ідеться у розділі 14 "Транспорт" переговорного треку. У новому документі можна виділити три основні напрямки змін, і серед них — права пасажирів на отримання компенсації за затримку потягів.

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Затримки поїздів — що відомо

Які новації законопроєкту №16019 щодо пасажирських перевезень?

Збільшаться права пасажирів відповідно до норм ЄС — їм надаватимуть повну інформацію про поїздку, повертатимуть кошти у випадку затримки потягу, перенаправлятимуть якщо потяг скасували чи затримали тощо. Врегулюють перевезення пасажирів з інвалідністю та людей з обмеженою мобільністю. Передбачать вимоги до якості обслуговування та можливість поскаржитись на сервіс. Якщо якийсь маршрут буде нерентабельним, але суспільно важливим, то у такому випадку місцеві громади зможуть укласти спеціальний договір PSO. За таким договором громада фінансуватиму перевезення людей, а перевізники отримуватимуть певну визначену норму прибутку.

Затримки поїздів — стаття 95 законопроєкту 16019 Фото: Скриншот

Інші статті законопроєкту №16019 стосуються поетапного запровадження ринкової моделі залізничних перевезень та стимулювання конкуренції між перевізниками, ідеться у матеріалі СЮГ.

Зазначимо, у 2026 році через масовані та тривалі повітряні обстріли, які РФ влаштовувала Україні, відбувались серйозні затримки поїздів "Укрзалізниці". Наприклад, 28 серпня пасажири побачили на електронному табло затримку десятків потягів, які прямували зі східних регіонів. Деякі потяги затримували на 10-15 годин. При цьому голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський показав залізничні колії, уражені дронами РФ, та розповів про термінові ремонті роботи.

Нагадуємо, у вересні 2025 року Фокус писав про чергові затримки потягів "Укрзалізниці", які стались через атаку дорнів РФ.