Російський дрон біля польського кордону: Джонсон та радник Мерца ледь не потрапили під удар

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські політики ледь не потрапили під російську атаку під час поїздки залізницею з України до Польщі. Російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда на Волині приблизно за два кілометри від польського кордону.

Про це повідомило видання у Der Spiegel.

За даними видання, у ніч проти неділі, 13 вересня, у поїзді перебував Гюнтер Сауттер, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань зовнішньої та безпекової політики.

Приватно зафрахтований поїзд із Києва до Польщі зупинився близько п’ятої ранку. Через удари дронів у прикордонному районі частину пасажирів евакуювали.

На цій самій залізничній ділянці безпілотник атакував потяг сполученням Київ — Варшава. За даними оператора, дрон влучив у локомотив, але ніхто не постраждав.

У поїзді також перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці. Після конференції YES у Києві цим спецпотягом до Польщі також їхав Борис Джонсон.

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Після оголошення тривоги пасажирів розбудили для евакуації. Згодом оголосили відбій, оскільки нових безпілотників поблизу не виявили.

Російська атака також спричинила підвищену готовність на польському боці кордону. У прикордонному районі пролунали сирени, а польські військово-повітряні сили підняли в небо винищувачі через побоювання, що дрони можуть увійти в повітряний простір Польщі.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав атаку на пункт пропуску Ягодин “терором Путіна”, який безпосередньо наближається до кордонів ЄС і НАТО.

Нагадаємо, 12 вересня російські війська завдали ударів по об’єктах залізничної інфраструктури у Київській та Волинській областях. Влучання зафіксували у Фастові та Луцьку.

Крім того, в “Укрзалізниці” підтвердили, що російський безпілотник атакував поїзд на Волині.