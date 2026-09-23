Атака на Киев: ранен железнодорожник, в УЗ обратились к пассажирам с предупреждением

В ходе очередных атак на Киев пострадала железнодорожная инфраструктура, ранения получил железнодорожник. В "Укрзалізниці" призывают пассажиров укрываться при любом уровне тревоги и предупреждают о возможных задержках поездов.

Российские атаки на Киев продолжаются, и под прицелом оказалась, в частности, железнодорожная инфраструктура столицы. Об этом сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По его словам, один из сотрудников компании получил осколочные ранения, когда возвращался домой после смены. Сейчас он находится в больнице, рядом с ним — коллеги, мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Председатель подчеркивает, что вблизи железнодорожных объектов следует проявлять максимальную осторожность и при любом уровне тревоги покидать их и укрываться. Даже при желтом уровне посадка и высадка пассажиров осуществляется только из подземных помещений Центрального вокзала, то же самое касается Дарницы.

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Тем, кто из-за ситуаций, связанных с безопасностью, не успел на свой рейс, глава "Укрзалізниці" пообещал вернуть полную стоимость билета:

"Если из соображений безопасности вы опоздаете на рейс — ничего страшного. Мы вернём 100 % стоимости, и вы поедете следующим поездом. Главное — берегите себя".

Последствия ударов устраняются оперативно, однако при повторных угрозах людей вновь эвакуируют в безопасные места. В связи с этим отправление поездов из Киева может быть задержано. "Укрзалізниця" рекомендует следить за актуальным статусом рейсов онлайн на всех ресурсах компании.

Напомним, что украинская железная дорога стала одной из главных целей России. С начала большой войны оккупанты повредили или уничтожили более 500 локомотивов, причем большинство из них — за последние восемь месяцев.

Кроме того, бывший глава британского правительства Борис Джонсон и другие европейские политики едва не попали под российскую атаку, путешествуя на поезде из Украины в Польшу. Вражеский беспилотник поразил локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в двух километрах от границы.

Кроме того, железнодорожный террор со стороны РФ пока не встречает должного сопротивления, а меры противодействия только разрабатываются. Журналист Денис Попович предлагает, пока нет современных решений, вернуться к старинным методам, которые когда-то хорошо себя зарекомендовали.